Горняк22: Мэрия определила тематику Дня Барнаула и не исключила «коррективы»

Городской праздник Фото: "Толк"

В администрации еще не определили дату празднования 291-летия и будут ориентироваться на текущую эпидемиологическую обстановку

Предстоящий День города в Барнауле посвятят присвоению столице Алтайского края звания «Город трудовой доблести». Об этом 18 июня сообщил пресс-центр администрации города.

При этом сама вероятность проведения праздника в этом году напрямую зависит от текущей эпидемиологической обстановки, – отметили в мэрии.

«Дата его проведения пока не определена. Подготовка к празднованию идет в плановом режиме, однако при необходимости в план мероприятий будут внесены соответствующие коррективы», – заявил на совещании в администрации замглавы Александр Артемов.

К празднику Барнаул украсит не менее сотни тематических баннеров, флаговые конструкции на главных проспектах и улицах города.

В Барнауле День города отмечается в четвертое воскресенье августа, однако приуроченные к этому событию торжества обычно проходят в сентябре. В этом году отмечается 291-летие с момента создания краевой столицы.

Ранее стало известно, что в Новосибирске из-за вспышки коронавируса отменят День города и концерт Zivert.

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