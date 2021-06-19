Горняк22: Глава Барнаула встретится с дольщиками ЖК «Парковый»

Администрация Барнаула Фото: Анна Меньшикова

Одним из принципиальных вопросов для рассмотрения станет создание парковочного узла в ЖК, от которого зависят сроки проведения работ

Глава Барнаула Вячеслав Франк проведет встречу с дольщиками ЖК-долгостроя «Парковый». Об этом 18 июня сообщает пресс-центр администрации города.

На встречу планируют пригласить всех участников долевого строительства и членов межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства ЖК. Результатом работы должно стать общее решение по достройке комплекса.

Известно, что собрание пройдет 24 июня, о месте и времени его участникам сообщат дополнительно.

Ранее в администрации Барнаула состоялось заседание рабочей группы, на котором дольщиков проинформировали о финансовом состоянии застройщика – фирмы «Барнаулкапстрой», ходе и перспективах строительства.

Одним из острых вопросов стало создание парковочного узла для личного транспорта жильцов.

«Окончательное решение по парковочному узлу до сих пор не сформировано», – сообщил замглавы города Андрей Федоров.

Этот вопрос является принципиальным для продолжения строительства жилого комплекса, так как от его решения зависят сроки проведения работ, отметил он.

ТОЛК