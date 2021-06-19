Горняк22: В Алтайском крае ливни с грозами и ветром сменят жару 19 июня

Лето. Погода. Тепло Фото: Виталий Барабаш

После жарких будних в выходные дни непогода разгуляется в регионе. Осадки и сильный ветер вероятны в большинстве районах края

Днем 19 июня в Алтайском крае ожидается +26…+31, местами по западу +20…+25 градусов. На большей части региона пройдут кратковременные, местами сильные ливневые дожди, возможны грозы и град. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы достигнут 7-22 м/с, при грозах -до 28 м/с. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в субботу +28…+30 градусов. К вечеру ожидаются кратковременный дождь с грозой, возможен град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, с порывами при грозе до 19 м/с.

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