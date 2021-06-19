Горняк22: Блогеров и активистов НКО приглашают на школу межэтнической журналистики

Традиционная школа межэтнической журналистики состоится в Барнауле с сентября по ноябрь 2021 года. Занятия пройдут одновременно по единой программе в 27 городах России.

Участники из разных регионов познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят народные гуляния и национальные праздники. А также получат представления о современных медиа и научатся основам и приемам профессиональной, яркой и вдохновляющей подачи информации.

Значительная часть учебного времени отведена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ. В процессе занятий школы пройдут видеоконференции со слушателями из других регионов, будут реализованы совместные исследовательские проекты.

По окончании обучения студенты получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в ноябре-декабре в Москве, а также в этноэкспедиции в один из регионов РФ.

На курс приглашаются студенты профильных факультетов (специальность «Журналистика») и смежных направлений, молодые журналисты и блогеры в возрасте до 30 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой.

Обучение бесплатное. Все потенциальные слушатели пройдут конкурсный отбор из двух этапов: письменный и устный. Продолжительность программы — с сентября по ноябрь (42 академических часа).

Справка

Школа межэтнической журналистики – межрегиональный наставнический проект, который проходит с 2015 года. За это время обучение в Школе прошли несколько тысяч молодых журналистов из разных регионов страны. Организаторы — Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики.

Алтайская правда