Горняк22: Какие решения принял оргкомитет Дня города в Барнауле

Состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 291-й годовщины со дня образования Барнаула. Тему уже определили, дату – пока нет.

Концепцией празднования 291-летия Барнаула станет присвоение ему звания «Город трудовой доблести». Это будет символизировать связь поколений, подвиг тружеников тыла военных лет и современных барнаульцев – лучших представителей всех профессий, победителей конкурсов и олимпиад, людей, строящих будущее города.

К празднику главные проспекты и улицы Барнаула, а также площади, въезды в город и.т.п. украсят сотней тематических баннеров и флагами.

Фото: barnaul.org

Барнаул

Алтайская правда