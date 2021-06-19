Горняк22: Кукуруза в Сибири: подходящие сорта, посадка и уход

На вопросы о выращивании кукурузы отвечает старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной станции Наталья Антипова.

– Кукуруза овощная и сахарная – это разные виды?

– К овощной можно отнести все девять групп, на которые подразделяют ботанический вид кукурузы, куда входят наиболее распространенные – кремнистая, зубовидная, лопающаяся, сахарная. Сахарная – зерно молочной спелости сладкого вкуса с нежной оболочкой, зрелое – с морщинистой поверхностью и полупрозрачным стекловидным эндоспермом.

– Какие сорта сахарной кукурузы хорошо растут в Сибири?

– Для получения початков молочно-восковой спелости надо подбирать скороспелые сорта. Обратите внимание на сорта, созданные на Алтае, – Хуторянка, Былина, Станичник.

– Есть ли агротехнические особенности выращивания кукурузы?

– Высевать семена надо в теплую землю (13–20 мая) на глубину 5–8 см, чем легче почва, тем глубже надо сеять. Светолюбивое растение в тени вытягивается, листья светлеют, урожайность падает. Кукуруза отзывчива на поливы и удобрение.

– Когда поспевают початки?

– При посеве семян кукурузы во второй декаде мая всходы появляются в последние дни мая или в начале июня, а от всходов до первого сбора проходит обычно 70–115 дней. Если использовать сорт Хуторянка (от всходов до первого сбора 71 день), то в начале августа початки будут готовы, у сорта Былина – через 80 дней, у сорта Станичник – через 93–114 дней.

Алтайская правда