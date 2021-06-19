Горняк22: Батуты по Алтайскому краю проверяют после инцидента в Барнауле

После недавней трагедии в Барнауле, когда улетел на трамвайные рельсы надувной батут и сильно пострадали две прыгавшие на нем девчушки, по Алтайскому краю развернулась кампания проверок летних аттракционов. Нужное дело не обошло стороной и алтайский наукоград.

На Петровском бульваре развернулся целый городок аттракционов. Здесь и бассейн с шаром и лодочками, и электромобили, и карусельки, и несомненно самая главная летняя забава – здоровенный красивый батут.

Контролер только успевает считать деньги за пропуск ребенка за очередной порцией прыганья. Но вот именно сегодня небольшая идиллия в заработке нарушена, на проверку аттракционов вышла комиссия из мэрии Бийска.

– Для организации летнего досуга на Петровском бульваре администрацией города выпущено распоряжение и схема размещения аттракционов, их количество и размеры, – говорит и. о. заместителя главы г. Бийска Евгений Пазников.

Однако проверка совершенно неожиданно показала, что на Петровском бульваре присутствуют и те бизнесмены, которые не объявляли о своем участии в данной ярмарке, а поставили свои аттракционы в неразрешенных местах. Некоторые имеют и вид не очень презентабельный, что, конечно, не очень-то хорошо для эстетики. Естественно, с «летними бизнесменами» проведут определенную работу. Но все-таки, как же вопросы безопасности?

– Мы отметили ряд недочетов в установке некоторых объектов, так что результаты проверки будут направлены в Ростехнадзор, для того чтобы данная структура определила, насколько здесь все соответствует ГОСТу, – сказал Евгений Пазников.

Кроме того, как сообщили «АП» в мэрии Бийска, в ближайшие дни будет регламентирована и работа аттракционов в парке перед ТЦ «АБ» и на бульваре Вали Максимовой. Ряд хозяйствующих субъектов разместили батуты на своей территории, а не на городской. Впрочем, как подчеркнули местные власти, это никоим образом не снимает ответственности за безопасность детей с владельцев данных аттракционов.

Бийский горсад небезопасен?

Параллельно контролирующие органы также вели собственные проверки. Так, под вопрос встала работа качелей «Емеля», каруселей «Вихрь», «Лебеди» и «Паровозики» в горсаду. На какие-то отсутствовала документация, по другим не проводились ежедневные проверки техсостояния и так далее. Теперь руководство горсада будет вынуждено устранить выявленные нарушения.

А батуты – это вообще отдельная тема.

«Все проверенные имеют неправильное крепление, а именно швартовочные элементы закреплены не под нужным углом. У всех эксплуатантов отсутствовали приборы для измерения силы ветра, что недопустимо для безопасного использования батутов», – отметила помощник прокурора города Бийска Виктория Горовая.

Теперь трем предпринимателям придется исправлять выявленные нарушения.

А что родители?

Во время проверки аттракционов на Петровском бульваре нам удалось переговорить с некоторыми горожанами, которые привели детей поразвлечься.

– Вот стоим в очереди на батут. Про трагедию на таком аттракционе даже не слышала. Постоим, может, еще передумаем. Так-то детей стали в меньшем количестве запускать, вряд ли что-то случится, – сказала бабушка Татьяна Полуянка.

– Я тоже про ЧП не слышал, – вступает в разговор бийчанин Виталий Бутусов. – Конечно, бывают такие случаи. Но ведь детей надо куда-то выводить. Считаю, что те, кто открывает такие аттракционы, и должны нести за них ответственность, за безопасность наших детей. Либо вообще запрещать такие батуты.

Конечно, запреты – не выход. Жаль лишать детей удовольствия покувыркаться, попрыгать в таком красочном, мягком и уютном пространстве. А выход – это постоянный контроль безопасности со стороны владельцев батутов, а также контролирующих органов, причем контроль ежедневный.

Кроме того, как сообщили «АП» в мэрии Бийска, в ближайшие дни будет регламентирована и работа аттракционов в парке перед ТЦ «АБ» и на бульваре Вали Максимовой. Ряд хозяйствующих субъектов разместили батуты на своей территории, а не на городской. Впрочем, как подчеркнули местные власти, это никоим образом не снимает ответственности за безопасность детей с владельцев данных аттракционов.

Бийский горсад небезопасен?

Параллельно контролирующие органы также вели собственные проверки. Так, под вопрос встала работа качелей «Емеля», каруселей «Вихрь», «Лебеди» и «Паровозики» в горсаду. На какие-то отсутствовала документация, по другим не проводились ежедневные проверки техсостояния и так далее. Теперь руководство горсада будет вынуждено устранить выявленные нарушения.

А батуты – это вообще отдельная тема.

«Все проверенные имеют неправильное крепление, а именно швартовочные элементы закреплены не под нужным углом. У всех эксплуатантов отсутствовали приборы для измерения силы ветра, что недопустимо для безопасного использования батутов», – отметила помощник прокурора города Бийска Виктория Горовая.

Теперь трем предпринимателям придется исправлять выявленные нарушения.

А что родители?

Во время проверки аттракционов на Петровском бульваре нам удалось переговорить с некоторыми горожанами, которые привели детей поразвлечься.

– Вот стоим в очереди на батут. Про трагедию на таком аттракционе даже не слышала. Постоим, может, еще передумаем. Так-то детей стали в меньшем количестве запускать, вряд ли что-то случится, – сказала бабушка Татьяна Полуянка.

– Я тоже про ЧП не слышал, – вступает в разговор бийчанин Виталий Бутусов. – Конечно, бывают такие случаи. Но ведь детей надо куда-то выводить. Считаю, что те, кто открывает такие аттракционы, и должны нести за них ответственность, за безопасность наших детей. Либо вообще запрещать такие батуты.

Конечно, запреты – не выход. Жаль лишать детей удовольствия покувыркаться, попрыгать в таком красочном, мягком и уютном пространстве. А выход – это постоянный контроль безопасности со стороны владельцев батутов, а также контролирующих органов, причем контроль ежедневный.

Олег АМЕЛЕВ

Барнаул | Новости Бийска

Алтайская правда