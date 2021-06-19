Горняк22: Эксперт рассказала о профилактике и мерах борьбы с болезнями помидоров

Если провести опрос среди огородников, какая культура самая распространенная на огородах-дачах наших читателей, ответ, скорее всего, будет «томаты». Об основных элементах профилактики и мерах борьбы с болезнями помидоров рассказывает Елена Кашнова, ведущий научный сотрудник Западно-Сибирской овощной станции.

Подготовьте семена и грунт

Самое первое – это, конечно, обеззараживание семенного материала. Предпосевное протравливание делают в 1%-ном (10 г на 1 л воды) растворе марганцовокислого калия или 20%-ном растворе соляной кислоты в течение 30 минут с последующей промывкой в чистой воде и просушкой.

При выращивании растений в парниках и теплицах важное мероприятие – замена грунта, особенно если в предыдущем году отмечались заболевания. В теплице можно ограничиться снятием верхнего слоя почвы и заменой его свежей землей. Если нет возможности менять грунт, то осенью проводят его дезинфекцию медным купоросом (5 г на 10 л воды) с одновременным обеззараживанием деревянных частей парников хлорной известью (200 г на 10 л воды). При появлении черной ножки пролейте почву раствором перманганата калия (3 г на 10 л воды) с последующей подсыпкой песка в парниках и рассадниках. Общий совет: избегайте загущенных посевов и высокой влажности, проводите проветривание парников.

Прополоть и полить

Простой и вместе с тем эффективный совет против болезней томатов – тщательный уход за растениями в период выращивания: систематическая борьба с сорняками, вредителями, правильный режим питания и орошения.

Сорняки ослабляют растения, снижая их устойчивость к болезням, отдельные виды служат резерваторами инфекции. Вредители являются переносчиками вирусов и бактерий. Кстати, перекармливание азотными удобрениями тоже не на пользу. Это повышает восприимчивость растений к заболеваниям. А переувлажнение создает благоприятные условия для развития многих болезней.

То, что «доктор» прописал

Опрыскивание растений при первых признаках заболевания рекомендуется одним из препаратов: бордоская жидкость (100 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды), цихом 0,4% (40 г на 10 л воды), хлорокись меди (40 г на 10 л воды), фунгицид «Ридомил Голд МЦ» (25 г на 10 л воды), фитоспорин.

После уборки урожая растительные остатки, в которых хорошо сохраняются возбудители болезней, сгребают в кучи и сжигают, а почву перекапывают.

И еще. Чтобы исключить заражение растений через почву и растительные остатки, нужно возвращать томаты на прежнее место через 3–4 года.

Алтайская правда