ГОРНЯК22 05.06.2021
Общество

Горняк22: 55 человек заболели ковидом за сутки на Алтае: статистика на 4 июня

Горняк22
1 час Ago

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Чаще всего коронавирусную инфекцию обнаруживают у людей, заболевших ОРВИ и почувствовавших характерные симптомы. На втором месте — больные пневмонией

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 55 случаев коронавируса. Общее число заболевших на 4 июня в регионе сейчас составляет 51 867 человек, в том числе инфицированы 3 504 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 4 июня

  • Семь зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все от инфекции. С начала пандемии скончались 3 264 пациента, все – взрослые.
  • 144 заболевших ковидом находятся в тяжелом состоянии. Из них 51 человек подключен к аппаратам ИВЛ.
  • 56 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. За все время вылечились 46 748 пациентов.
  • 802 койки для ковидных больных оборудованы в крае. Из них с ИВЛ – 147, с кислородом – 777. Свободными на 4 июня остаются 185 мест.
  • 3 484 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. За всё время – более 1,49 млн тестов.
  • 258,2 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса (первый и второй этапы вакцинации).

Новые случаи за сутки

Барнаул –19 ,
Бийск – 6,
Рубцовск, Камень-на-Оби – по 5,
Новоалтайск, Тальменский район – по 3,
Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский районы – по 2,
ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Ключевской, Панкрушихинский, Романовский и Шипуновский район – по 1.

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