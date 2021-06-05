ГОРНЯК22 05.06.2021
Общество

Горняк22: Народные приметы на 5 июня: почему этот день называли Левон-конопляник

Горняк22
1 час Ago

Рябина. Природа Фото: pixabay.com

Какие приметы были важны для крестьян 5 июня, почему обращали внимание на цветение боярышника и рябины и какого святого вспоминали

В народе 5 июня назвали Левон-огуречник и Левон-конопляник. А православные в этот день празднуют обретение мощей святителя Леонтия. Он был епископом Ростовским и знаменитым архипастырем XI века.

Как пишет портал Vsyamagik.ru, святой родился в Константинополе, а принял постриг в Киево-Печерском монастыре, где он был послушником при основателей монашества на Руси преподобных Антония и Феодосия Печерских. Святителя убили язычники. После на месте его захоронения построили храм.

В это день крестьяне сеяли коноплю. Делать это нужно было молча и босиком, без головного убора и с завязанными глазами. Считалось, что иначе растение не взойдет.

Народные приметы на 5 июня:

  1. Большое количество оводов предвещает хороший урожай огурцов.
  2. Обильно цветет рябина – будет богатый урожай конопли.
  3. Обильное цветение боярышника предсказывает суровую зиму.
  4. Жуки резво летают и жужжат – день окажется теплым.
  5. Духота при восходе солнца – к ненастью.

ТОЛК

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