Горняк22: Форум «Алтай. Территория развития» собрал 1,5 тысячи участников

Фото Евгений НАЛИМОВ

В Алтайском крае продолжается Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития». 1,5 тысячи участников с 30 мая по 5 июня прокачивают свои знания на десяти интереснейших площадках на озере Ая по темам: проектная культура, креативная индустрия, творчество, экологичность общественных и управленческих решений и др.

Прокачать знания

Эксперты федерального и краевого уровня по максимуму открыты для лидеров и готовы поддержать их инициативы. Так, руководитель площадки «Медиадвиж» – директор обособленного подразделения ООО «Национальный рекламный альянс» в Барнауле и амбассадор Ассоциации коммуникационных агентств России Вадим Дьячко пообещал в качестве итога работы сформировать молодежное сообщество профессионалов медиасферы.

– Мы решили сделать упор на формировании практических навыков в области производства актуального новостного контента, продвижения брендов в социальных сетях и монетизации медиа, – подчеркнул Вадим Дьячко.

Эксперт площадки «Агропрорыв» – председатель профкома студентов Алтайского государственного аграрного университета Константин Емелин помогает участникам площадки расширить знания в области экономики, бизнес-планирования и менеджмента в сельском хозяйстве, определить основы формирования проектной деятельности. Кстати, в первый день форума к этой команде ребят пришел губернатор Виктор Томенко. Он послушал, какие проекты активисты хотят воплотить в жизнь. Например, Максим Булыгин из Немецкого национального района говорил о возрождении малой родины.

– Наша цель – создать рабочие места в селах. С молодежью будут проведены занятия, которые раскроют перспективы трудоустройства в районах, – пояснил он.

Глава региона также спросил у лидеров, считают ли они мероприятия такого плана полезными, и получил положительный ответ.

Поддержка соотечественников

Участники форума – это представители 79 регионов нашей страны. Приехали на АТР и гости из-за рубежа. Это наша соотечественница Вера Алкаш, проживающая в Турции. Она заместитель председателя Русского общества в Анталье, координатор работы с молодежью. Занимается организацией деловых и семейных мероприятий для нашей диаспоры. В Турции живет на протяжении 18 лет. Тем не менее часто бывает на родине. Счастлива, что впервые приехала на форум.

Кстати, этот визит стал возможен в рамках реализации мероприятий программы «Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом» государственной региональной программы «Развитие культуры Алтайского края».

– Рада тому, что возраст участников продлили до 35 лет, благодаря чему мне и удалось приехать на АТР. Занимаюсь на площадке «Медиадвиж». С удовольствием слушаю экспертов, которые рассказывают, как продвинуть свой бренд в Интернете. А еще я всерьез думаю о создании нового международного молодежного проекта, – поделилась планами Вера Алкаш.

По словам собеседницы, для нее важно понять, чем живет российская молодежь, привезти новые тенденции для наших соотечественников в Турции. Немаловажно завести новые знакомства, обменяться опытом. Кроме того, Вера всегда хотела увидеть уникальную природу Горного Алтая, искупаться в озере Ая.

– Виды просто завораживают, – подчеркнула она.

Опыта участия в форуме «АТР» не занимать Екатерине Лимаевой из Барнаула. О девушке с редким диагнозом «хорея Гентингтона» мы писали в прошлом году. Эта неизлечимая болезнь, как правило, проявляется после 30 лет. Из-за нарушений связей в головном мозге у человека появляются внезапные неконтролируемые движения, он начинает увядать. Екатерина, зная о своих проблемах со здоровьем, не теряет время понапрасну. Девушка мечтает снять документальный фильм об алтайских людях с редкими заболеваниями и показать его не только на краевом, но и на федеральном уровне.

– Мы снимаем для Интернета небольшие истории о наших необычных героях, их всего 37. Но каждый раз появляются новые интересные персонажи, о которых должен узнать мир. Проект написан, нужны средства на его реализацию, – подчеркнула участница.

Она на протяжении нескольких лет участвует в АТР и считает его родным. Отметила, насколько круто учиться на новой масштабной площадке на озере Ая.

«Без срока давности»

Кроме мастер-классов, лекций и простого общения для ребят подготовили много интересных событий. Например, на Ае открыли выставку уникальных архивных документов «Без срока давности». Она направлена на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Гостем мероприятия стал Руслан Осташко, российский журналист, ведущий программы «Время покажет» Первого канала, блогер, политолог, создатель и главный редактор издания Politrussia.com, член совета Фонда развития интернет-инициатив. Гость из Москвы выступил с инициативой – отправить запрос в международные органы о признании геноцида советского народа, начать сбор подписей граждан в поддержку этой идеи.

– Изначально планировалось, что мы проведем медиасессию о приемах переписывания истории в современном мире, но ввиду некоторых важных событий повестка поменялась. Согласно международным законам, преступления против человечности не имеют срока давности. Мы с вами видим, как во многих странах меняется восприятие итогов Второй мировой войны. Кроме нас, никто эту историю не сохранит, – подчеркнул Руслан Осташко.

В рамках встречи прошли прямое включение в эфир программы «Время покажет» Первого канала и телемост с участниками поискового движения из Брянской области и узниками концлагеря, которые поделились страшными воспоминаниями о военном времени.

В свободное время парни и девушки занимаются йогой, танцуют, просто отдыхают. Завтра пройдет закрытие форума, где будут подведены итоги грантового конкурса Росмолодёжи.

Алтайская правда