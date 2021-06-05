Горняк22: Почему нужно посадить огород до Троицы, и что можно делать после нее

Существует давнее поверье, что посадить огород непременно до праздника Святой Троицы, а в 2021 году она выпадает на 20 июня. За день до наступления праздника наши предки оставляли дела, связанные с полем или огородом. К работе они возвращались только через неделю.

Обязательно ли посадить все на огороде до Троицы

И хотя сейчас на дворе 21 век, знающие люди советуют прислушаться к опыту поколений. Не зря на Троицу не разрешается копать, сеять, пересаживать. Вся работа бесполезна в этот день. Предки подмечали: посадишь растение в этот день – не взойдет, прополешь растения – пуще прежнего сорняки вырастут.

Также категорически нельзя трогать землю и в Духов день, который наступает на следующий день после Троицы. В 2021 году Духов день будет в понедельник 21 июня.

По поверьям, в этот день наступают именины Земли-кормилицы. Поэтому великим грехом считается пахать, рыхлить, сажать и т.д. Подобные традиции существуют и по сей день.

А вот после Троицы и Духова дня каких-то явных запретов нет. Правда предки выжидали несколько дней, дав земле отдохнуть и наполнится новыми соками.

Поэтому в конце июня можно высаживать те культуры, которые не удалось посадить ранее. Также некоторые растения целесообразно сажать именно во второй половине июня и в начале июля.

Что нужно сделать в огороде и саду до наступления Троицы

Так какие же дела нужно переделать до наступления православного праздника? Пора высаживать в открытый грунт рассаду овощей. Высадку теплолюбивой рассады тех же томатов следует делать не раньше середины месяца.

Не забудьте к моменту посадки рассады в грунт заготовить колья-опоры длиной 1-1,3 м. Втыкать их в землю лучше во время посадки, чтобы потом не повредить корни растений. Колья втыкаются с северной стороны.

Особого внимания и ухода в июне требуют огуречные грядки. Поскольку это очень теплолюбивые растения, места под огурцы выбираются в огороде самые солнечные с таким расчетом, чтобы они были защищены от северных ветров. Защитой может служить пленка теплички, а в открытом грунте — стена дома, забор, высокостебельные растения (например, подсолнухи, топинамбур, бобовые).

В открытом грунте под огурцы, как правило, делают высокие грядки: нижний толстый слой из «горящего» навоза (30-40 см), а верхний — из плодородной земли толщиной 10-12 см. В теплицах во время цветения огурцов не забывайте открывать пленку днем, чтобы к ним был свободный доступ пчел, шмелей и других насекомых-опылителей. Чем большее число раз пчелы посетят цветки, тем обильнее будет урожай.

Не мешайте работать пчелам на цветках несвоевременными поливами. Дело в том, что насекомые посещают только сухие соцветия, а на влажные не садятся. Не загущайте посадки, иначе это приведет к чрезмерному вытягиванию огуречных плетей, плохому развитию боковых отводок, к меньшему числу завязей и более позднему плодоношению. Лунки в ряду располагайте друг от друга не ближе полуметра, а между рядами — 60 см.

Немало времени и труда в этом месяце уходит на прополку. Правило одно: в саду-огороде не должно расти ничего лишнего, ненужного. В народе говорят: полоть — руки колоть, а не полоть — урожая не молоть. Кроме сорняков обязательно пропалывайте и загущенные посевы культурных растений.

Прополку-прореживание любых культур делают с расчетом свободного размещения в почве будущего конечного продукта и не затеняющих своими листьями соседних растений. Для моркови и редиса это примерно расстояние 5-7 см; для свеклы, редьки, брюквы и других крупноклубневых, естественно, больше.

В конце июня не забудьте посеять семена редиса второго срока.

Алтайская правда