Горняк22: Комары: как спастись от укусов и их последствий

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Как защитить себя и свой дом от комаров. Что делать, если не удалось избежать укусов. Предлагаем несколько народных рецептов.

Рецепт № 1

Нанесите на открытые участки кожи несколько капель масла гвоздики, базилика, аниса или эвкалипта, кедра и разотрите. Если хотите избавиться от надоедливых насекомых в доме, смочите маслом этих растений ватку и положите на окно. Результат не заставит себя ждать, комары вас не побеспокоят ни на прогулке, ни в доме.

Рецепт № 2

Посадите под окнами вашего загородного дома бузину или грядку томатов. Свежие ветки бузины можно разложить в комнатах, они отпугивают комаров.

Рецепт № 3

Если вы решили отдохнуть в беседке, вскипятите самовар на сосновых или еловых шишках или бросьте в костер слегка просушенную хвою можжевельника.

Рецепт № 4

Умойтесь отваром полыни, и тогда кровососущие вам будут нипочем. Отвар готовят следующим образом: пучок полыни следует залить 1,5 литра воды и вскипятить, затем дать отстояться.

Рецепт № 5

Раньше спасались от комаров с помощью персидской, далматской или кавказской ромашки. Достаточно разложить по квартире или дому несколько букетиков ромашки – и вы будете избавлены от комаров на неделю.

Рецепт № 6

Зуд от укуса комара можно снять раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), нашатырного спирта (разбавить один к одному) или бледно-розовым раствором марганцовки. Места укусов следует смазать кефиром или простоквашей. Хорошо снимают боль и зуд слегка размятые листья черемухи, подорожника, петрушки или мяты. Можно смазать место укуса бальзамом «Звездочка».

Алтайская правда