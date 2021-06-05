Горняк22: Комары: как спастись от укусов и их последствий
Фото Андрей КАСПРИШИН
Как защитить себя и свой дом от комаров. Что делать, если не удалось избежать укусов. Предлагаем несколько народных рецептов.
Рецепт № 1
Нанесите на открытые участки кожи несколько капель масла гвоздики, базилика, аниса или эвкалипта, кедра и разотрите. Если хотите избавиться от надоедливых насекомых в доме, смочите маслом этих растений ватку и положите на окно. Результат не заставит себя ждать, комары вас не побеспокоят ни на прогулке, ни в доме.
Рецепт № 2
Посадите под окнами вашего загородного дома бузину или грядку томатов. Свежие ветки бузины можно разложить в комнатах, они отпугивают комаров.
Рецепт № 3
Если вы решили отдохнуть в беседке, вскипятите самовар на сосновых или еловых шишках или бросьте в костер слегка просушенную хвою можжевельника.
Рецепт № 4
Умойтесь отваром полыни, и тогда кровососущие вам будут нипочем. Отвар готовят следующим образом: пучок полыни следует залить 1,5 литра воды и вскипятить, затем дать отстояться.
Рецепт № 5
Раньше спасались от комаров с помощью персидской, далматской или кавказской ромашки. Достаточно разложить по квартире или дому несколько букетиков ромашки – и вы будете избавлены от комаров на неделю.
Рецепт № 6
Зуд от укуса комара можно снять раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), нашатырного спирта (разбавить один к одному) или бледно-розовым раствором марганцовки. Места укусов следует смазать кефиром или простоквашей. Хорошо снимают боль и зуд слегка размятые листья черемухи, подорожника, петрушки или мяты. Можно смазать место укуса бальзамом «Звездочка».