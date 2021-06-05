Горняк22: Парк «Юбилейный» будет благоустроен по нацпроекту в 2022 году

В пятницу, 4 июня, в администрации Барнаула подвели итоги голосования за благоустройство общественных территорий в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте города и платформе za.gorodsreda.ru. В нем приняло участие 70,8 тыс. человек. На выбор было предоставлено 39 территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

В пятерку лидеров вошли:

1. Набережная Речного вокзала – 17,04 % (12068);

2. Парк «Юбилейный» – 16,90 % (11973);

3. Сквер «Победы» (ул.Новосибирская 16в) – 7,08% (5018);

4. Парк «Зеленый сквер» (пр-кт Ленина,90) – 5,90% (4177);

5. Аллея на ул.Георгиева (от Павловского тракта до ул.Энтузиастов) – 5,77% (4084).

Окончательный список объектов, которые будут облагорожены, зависит от объемов финансирования. А оно еще не получено. Ожидается, что сумма будет примерно такой же, как в прошлом году – тогда было около 110 млн рублей.

Сейчас в городе благоустраивают Мизюлинскую рощу и зеленую зону от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского в поселке Южном. Также планируется провести работы в парке «Изумрудный» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Полный рейтинг объектов по итогам голосования опубликован на сайте городской администрации.

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Алтайская правда