Горняк22: ЧП на батуте в Барнауле: кто виноват и что будет дальше

Сегодня не найдется ни одного человека в Барнауле, да и в целом Алтайском крае, который бы не переживал за судьбу маленьких девочек, попавших в реанимацию из-за беспечности взрослых. Батут, на котором малыши весело прыгали, в секунду взмыл вверх и выбросил детишек на трамвайные рельсы.

Летающий батут

Трагедия произошла в прошлое воскресенье на улице Попова у торгового центра «Район». На территории участка, прилегающего к зданию, был установлен батут, каких много по городу. В момент инцидента на нем находилось трое детей. Когда батут внезапно оторвался от земли, мальчишка успел спрыгнуть, а трехлетняя Аня и четырехлетняя Вика оставались на надувном монстре. Он летел навстречу движущемуся трамваю. Надувной аттракцион приземлился на путях, вышвырнув маленьких пассажиров на рельсы в момент, когда трамвай уже остановился.

По словам участницы сообщества в соцсетях «Инцидент Барнаул» Ксении, батут поднялся, а затем «затормозил» о трамвайные провода. По свидетельству очевидца, когда батут поднимался, из него выпали два ребенка. По словам Ксении, одна из девочек пришла в сознание, а другая была вся в крови.

Как сказала женщина-контролер батута, всего было четверо детей – две девочки и два мальчика. Один мальчик сразу спрыгнул, второго не обнаружили, возможно, он покинул аттракцион раньше. На всякий случай прибывшие на место сотрудники МЧС разрезали батут, но никого в нем не нашли.

Малышки с серьезными травмами доставлены в реанимацию. У одной из девочек, по данным СМИ, перелом основания черепа, травма легких и тупая травма живота. Вторая, что постарше, находится в более тяжелом состоянии, у нее тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника. Она подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние детей как тяжелое и крайне тяжелое.

И пока Следком разбирается в том, кто виноват в произошедшем, врачи борются за жизнь детей.

Кто виноват?

Лето только началось, и родителям придется быть всё время начеку, чтобы подобных происшествий с их детьми ни на батутах, ни на водных аттракционах не приключилось. Ну а мы попробуем разобраться в этой конкретной ситуации – как случилось, что оборудование, на котором барнаульская предпринимательница оказывала услуги населению, вдруг превратилось в неуправляемого монстра?

По факту происшествия краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. Допрашиваются очевидцы произошедшего и сотрудники торгового центра.

Как предварительно установили правоохранители, батут не был как следует закреплен. Он держался на приспособлениях, часть из которых вырвало. Довершили дело небольшой ветер и место расположения аттракциона: он находился в считаных метрах от трамвайных путей.

– Часть батута была не закреплена. Уже установлено, что кольца утоплены в брусчатку, и там даже нет возможности крепить его. В нарушение всех требований батут был привязан к забору, – такие пояснения дал СМИ руководитель следственного отдела по Ленинскому району г. Барнаула Александр Соловов.

Как отметили в администрации города Барнаула, территория, где работал аттракцион, принадлежит крупной торговой сети края. Компания сдала землю в аренду индивидуальному предпринимателю.

По нашим данным, надувной аттракцион – это семейный бизнес (ИП Красаков). Тридцатилетний сын был владельцем батута, а мать предоставляла услуги населению по доверенности.

Оба фигуранта дела уже задержаны. Молодого человека, которому принадлежал надувной аттракцион, сотрудники Следкома встретили в аэропорту Толмачёво по прибытии в Новосибирск из Краснодарского края.

Будут наказаны и те, кто отвечает за контроль безопасности подобных аттракционов. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора. Как заявили в Следственном комитете, несчастные случаи на батутах случались в крае, в том числе и в Барнауле, и раньше. В связи с этим создан специальный отдел по контролю за эксплуатацией подобных устройств. Сейчас следователи выясняют, насколько безупречно его сотрудники исполняли свои обязанности и проходил ли вообще злополучный батут приемку.

Меры безопасности

А каковы нормы законодательства, заставляющие предпринимателей думать о безопасности детей?

Согласно статье 14.43 КоАП РФ, существует четыре группы риска аттракционов – от ничтожной до высокой степени. Вхождение в ту или иную группу зависит от параметров объекта. В батутах, например, должна рассматриваться высота прыжка и подъема на горки. Кроме того, техническим регламентом регулируется состояние покрытия.

Статья предусматривает санкции в виде штрафа: для предпринимателей, работающих без юрлица, – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Если эксплуатация батута повлекла за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, ответственность ужесточается: для предпринимателей без юрлица – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Для наиболее серьезных инцидентов применяются статьи УК РФ.

Уполномоченный по правам детей в Алтайском крае Ольга Казанцева предложила дополнить КоАП статьей о нарушении требований к техническому состоянию аттракционов.

По ее словам, в регионе около 60 батутов, но ни один из них не зарегистрирован, а у некоторых объектов еще предстоит установить владельцев. В том числе это связано с тем, что по закону на аттракционы по всей России действует отсрочка по регистрации до 2022 года. Конкретно на батуты – до октября того же года. По мнению детского омбудсмена, данный мораторий необходимо снять.

Более того, она считает, что в КоАП следует внести отдельную статью за подобные нарушения.

Что дальше?

Как отметил Константин Мальцев, заместитель руководителя краевого Следственного комитета, в ходе выяснения обстоятельств дела будет проведена экспертиза оборудования (то есть батута) и правильности его эксплуатации, а также его соответствия мерам безопасности. Уже выяснили, что батут был новый, 2019 года выпуска, но в прошлом году из-за пандемии его не использовали.

Проводит свою проверку и местная прокуратура. Губернатор Виктор Томенко поручил проверить все развлекательные аттракционы региона.

В Барнауле действует 20 батутов, 14 из них находятся у торговых центров, а остальные – в парках.

Начальник отдела по надзору за аттракционами Инспекции гостехнадзора Алтайского края Василий Вебер отметил:

– Много вопросов вызывают надувные аттракционы, располагающиеся вне парков, сколько всего таких батутов по городу, сказать сложно, непросто их все учесть, проинспектировать. Требование закона: все аттракционы, в том числе пневматические батуты, должны быть зарегистрированы. Первоначально мораторий был установлен по октябрь 2022 года. В связи с последними событиями, возможно, этот срок будет сокращен.

Валерий Паршков, председатель городского комитета по культуре, призвал родителей при посещении аттракционов вне парков удостовериться в наличии сертификатов на оборудование, регистрационных документов, обращать внимание на внешний вид объекта развлечений, а также оператора аттракциона.

– В этом плане парки могут дать больше гарантий, ведь даже приобретая билет на аттракцион через кассу, вы вступаете в договорные отношения с тем, кто вам оказывает услугу и несет определенную ответственность, – отметил он.

Представить, что родители края ринутся все как один требовать у контролерш надувных батутов документы, гарантирующие безопасность аттракционов, трудно. Скорее всего, спрос на батуты значительно упадет этим летом. Бизнесу, занятому в этой сфере, придется самому возвращать утраченный у потребителей авторитет.

Ну а пока следует защитить своих детей от опасных развлечений. О нарушениях в работе аттракционов нужно звонить на горячую линию – 8 (3852) 35-36-46.

Барнаул

Алтайская правда