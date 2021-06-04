Горняк22: В какую сумму жителям края обойдется неделя отдыха в Казани, Горном и на Байкале

Горный Алтай Фото: pixabay.com

Отдых в России – совсем не бюджетный вариант отпуска. Так неделя в Казани обойдется жителю Алтайского края примерно в столько же, сколько путевка в Египет по системе все включено

Самое популярное заграничное направление для Россиян – Турция – остается закрытой на неопределенный срок. Многие туристы, в том числе и из Алтайского края, ищут альтернативные направления для отпуска. И немало тех, кто желает провести его в России. «Толк» сравнил, в какую сумму обойдется неделя отдыха в трех относительно доступных для жителей региона регионах: Байкале, Казани и Горном Алтае.

Казань

Сколько стоит дорога

Добраться до Казани можно прямым рейсом из Барнаула. До 9 июня полеты совершаются дважды в неделю: среду и воскресенье. Далее останется один воскресный рейс, рассказали в справочной службе барнаульского аэропорта.

Билеты на одного человека туда-обратно с вылетом 4 июля из Барнаула (обратно 11-го) обойдутся в 23,5 тыс. рублей. Причем, например, сайт aviasales.ru не показывает возможность улететь из краевой столицы в Казань напрямую, только с пересадками.

Из Новосибирска в Казань летают каждый день, цена вопроса не намного ниже – 21, 5 тыс. рублей туда-обратно на одного пассажира.

Для сравнения: цены на билеты в Москву на эти же даты обойдутся от 14 тыс. рублей.

Казань Фото: pixabay.com

Плюс закладывайте деньги на поездку от аэропорта, который находится в 30 км от города, до центра Казани. Это еще от 460 (согласно данным сервиса «Яндекс-такси»).

Также уехать можно на поезде. Время в пути составит два дня, плацкартный вагон обойдется в 6 тыс. рублей, в купе почти 8,5 тыс. рублей, если покупать билеты на 4 июля. Билеты обратно (11 июля) стоят от 8,5 тыс. рублей (купе) и до 16,7 тыс. (спальный вагон).

Сколько стоит проживание

Цена на проживание зависит от ваших финансовых возможностей. Можно найти комнату за 800 рублей в сутки (5,6 тыс. в неделю), есть предложения за 280 тыс. рублей за семь дней.

Средний ценник на размещение в центре одного из красивейших городов России составляет 3-3,5 тыс. рублей в сутки, согласно данным сервиса бронирования жилья booking.com. Сайт предложил 653 варианта размещения, где цена не превышает 4,5 тыс. рублей в сутки.

Сколько стоит питание

Цена на питание вполне демократичная. Завтрак или обед в столовых или недорогих сетевых кафе быстрого питания обойдутся в среднем в 300 рублей с человека. Кофе на вынос стоит примерно 170 рублей.

Чек в кафе в центре города составит около 1 тыс. рублей без алкоголя, ужин в ресторане в районе 2 тыс. рублей – все зависит от предпочтений в еде и финансовых возможностей.

Казань Фото: pixabay.com

На еду стоит закладывать от 1 тыс. рублей в день, если будете питаться в столовых, и от 2,5 тыс. в день, если планируете посещать кафе.

«Много заведений по вполне себе демократичным ценам в центре города, есть, конечно, «туристические», где сдирают большие деньги за посредственную кухню, но есть и очень достойные кафе с хорошей едой по адекватным ценам. Я бы даже сказала, что стоимость блюд на уровне неплохого ресторана в Барнауле», – рассказала «Толку» Марина Дуброва, которая переехала из Барнаула в Казань два года назад.

Что посмотреть

Обязателен к посещению Казанский кремль (мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, Благовещенский собор), эту древнюю часть города строили еще при Иване Грозном. На территорию Кремля можно попасть ежедневно с 8.00 до 22.00, вход бесплатный.

Также места притяжения туристов – Кремлевская набережная, храм всех религий, дом-музей Цветаевой в Елабуге, Раифский Богородицкий мужской монастырь, музей социалистического быта и музей счастливого детства. Это, конечно, приблизительный список мест.

Итого: стоимость недельного отдыха в Казани обойдется в среднем от 40 тыс. рублей, если рассматривать самые дешевые варианты проживания и питания. В среднем отдых в Казани выльется в 56 тыс. рублей.

Байкал

Сколько стоит дорога

Чтобы добраться до Байкала, придется брать билеты до Иркутска, а оттуда уже добираться до легендарного озера.

Улететь можно прямым рейсом из Барнаула (самолет летает только по воскресеньям). Стоимость билетов туда-обратно на человека обойдутся в 16,4 тыс. рублей

Стоимость перелета до Иркутска из Новосибирска на человека стоит 15 тыс. туда-обратно, если добираться на поезде, то сэкономите в два раза.

«Мы взяли билеты на поезд и за четырех человек отдали около 16 тыс. рублей. Получилось около 3,7 тыс. на человека в один конец. Выезд 19 июня, обратно поедем 30. Покупали билеты в конце мая, когда смогли спланировать даты отпуска», – рассказала «Толку» жительница Барнаула Валентина.

Сколько стоит проживание

Цена, как и везде, зависит от комфорта жилья. Если снимать дом у частников, где удобства на улице, то можно найти предложения и за 500 рублей в сутки.

Байкал Фото: pixabay.com

Благоустроенные домики в среднем будут стоить 1,5-2 тыс. в сутки, если рассматривать варианты проживания в гостиницах, то номер на двоих среднего класса (с горячей водой, душем и стандартным набором удобств), обойдется от 2,5 тыс. рублей.

Максимальную стоимость представить сложно: вокруг озера стоят базы уровня VIP, где цена на проживание начинается от нескольких десятков тысяч рублей в сутки.

Сколько стоит питание

Цены в кафе, например, в Листвянке (в основном все туристы едут именно туда), не сильно отличаются от барнаульских, рассказала «Толку» жительница Барнаула Дарья Некрасова, которая несколько раз ездила на Байкал.

Чуть дороже цены в кафе на острове Ольхон, потому что туда доставляют продукты паромом. В среднем обед обходится в 300-500 рублей, в одном из самых дорогих кафе острова, где обычная кухня, но красивый вид, обед будет стоить примерно 1,5 тыс. рублей.

«Один кофе, например, латте, там стоит 300 рублей. Гости платят за то, чтобы красиво посидеть. С веранды кафе открывается вид на мыс Бурхан и на пролив Малое море, там потрясающие закаты. И вечерами очень много желающих увидеть, как заходит солнце», – рассказала девушка.

Что посмотреть

В Листвянке для посещения обязателен Байкальский музей, Байкальская астрофизическая обсерватория, можно съездить на камень Черского – это обзорная площадка, откуда видно как Ангара вытекает из Байкала.

«А еще можно просто покататься на теплоходе, посетить экскурсии, где показывают и рассказывают о главных природных достопримечательностях. Экскурсии есть сухопутные, они стоят от 1 до 2 тыс. рублей, водные начинаются от 2,5 тыс. на человека», – говорит Дарья Некрасова.

Еще одно место притяжения на Байкале – остров Ольхон. Туда надо попасть, чтобы ощутить аутентичную культуру и увидеть невероятную природу.

Итого: неделя отдыха на Байкале обойдется примерно в 36 тыс. рублей, если лететь на самолете, питаться в столовых, жить у частников и купить несколько экскурсий. Закладывайте еще транспортные расходы на такси или общественный транспорт и сувенирную продукцию, которую точно захочется увести на память с Байкала.

Горный Алтай

Сколько стоит дорога

Для жителей Алтайского края добираться до Горного Алтая удобнее всего на автомобиле. Основная транспортная затрата – это расходы на бензин.

Сумма зависит от того, сколько «ест» ваше авто и протяженности путешествия. Например, поездка до Чемала и обратно обойдется куда дешевле, чем если же вы «исколесите» всю Республику.

«Год назад мы ездили в Горный на пять дней, были в Онгудайском и Улаганском районах, за все время поездки мы истратили на топливо около 10 тыс. рублей», – рассказала «Толку» жительница Барнаула Светлана Ермолаева.

Поездка на такси от Барнаула до Чемала, согласно данным службам заказа такси, обойдется в 5 тыс. рублей в одну сторону.

Сколько стоит проживание

Здесь опять же все зависит от уровня баз и комфортных условий размещения. Можно найти домики за 600 рублей в сутки, но в туалет придется ходить на улицу и не рассчитывать на горячую воду, или же разместиться на базах, где цена номера в среднем составляет 3-4 тыс. рублей с человека.

В премиум-сегменте стоимость проживание «переваливает» за 100 тыс. рублей в сутки, но базы подобного уровня раскуплены практически до середины сентября.

Горный Алтай Фото: pixabay.com

Сколько стоит питание

Смотря, где и как вы собираетесь питаться. Готовить самостоятельно – одна сумма, посещать кафе и рестораны – совсем другая.

В заведениях придорожного сервиса обед обойдется в районе 400 рублей на человека, в кафе и ресторанах в отелях в среднем от 1 тыс. рублей завтрак и около 2-2,5 тыс. рублей обед или ужин.

Что посмотреть

Посмотреть в Горном Алтае есть на что. За неделю путешествия можно успеть посетить Марс, Марс-2, добраться до Красных ворот, проехать три перевала (Семинский, Чике-Таман, Кату-Ярык), посетить Акташский ретранслятор и побывать на Телецком озере.

В основном маршруты опытные туристы прокладывают самостоятельно, также можно купить тур у туристических фирм.

Итого: неделя отдыха в Горном Алтае обойдется от 18 тыс. на человека, если представить, что за бензин вы платите «вскладчину», а продукты закупали в супермаркетах. Если же вы собираетесь жить на «средней» базе за 3 тыс. рублей в сутки, то только за проживание придется выложить 21 тыс. Отпуск «средней руки» в республике, не шикуя, но и без жесткой экономии, выльется примерно в 38 тыс. рублей на человека.

ТОЛК