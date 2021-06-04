Горняк22: Движение трамваев на два дня ограничат в центре Барнаула

Ремонт теплосетей Фото: СГК

Последний раз ремонт этого участка магистрали проводили в 2012 году, однако тогда обошлось без демонтажа трамвайных путей — сеть проложили в проходном канале

В Барнауле на предстоящих выходных ограничат проезд транспорта по проспекту Строителей из-за ремонта теплосети. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Движение будет закрыто с 22.00 4 июня до 8.00 7 июня по половине проезжей части четной и нечетной сторон проспекта в районе домов №8 и 9 (район пересечения с улицей Деповской).

Кроме того, для работ предстоит провести демонтаж трамвайных линий с остановкой трамваев. На время перекрытия их движение будет организовано по схемам:

по маршруту №1: …пр-кт Калинина – ул.Северо-Западная – ул.Антона Петрова, ул.Телефонная – ул.Советской Армии – Депо №1; в обратном направлении: Депо №1 – ул.Советской Армии – ул.Телефонная – ул.Антона Петрова – ул.Северо-западная – пр-кт Калинина, далее по маршруту;

по маршруту №7: …ул.Попова – ул.Антона Петрова – ул.Телефонная – ул.Советской Армии – ул.Челюскинцев – ул.Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Советской Армии – ул.Телефонная – ул.Антона Петрова – ул.Попова, далее по маршруту.

По маршруту №4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто.

Жителей города просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Барнауле на полмесяца перекроют участок улицы Ядринцева.

ТОЛК