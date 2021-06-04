Горняк22: Классика и премьеры. что посмотреть в кино на выходных в Барнауле

Кино. Кинотеатр. Фильмы. Премьера Фото: Pixabay

На первых июньских выходных в кинотеатрах будет идти много интересных фильмов. Это и долгожданные премьеры, которые переносили из-за карантина, и нестареющая голливудская классика

Тихое место – 2

Американский фантастический фильм ужасов, рассказывающий о мире, где даже тихий звук может убить. На Землю прилетели жуткие инопланетные монстры, которых очень сложно убить. Охотятся они, ориентируясь на слух. В первой части семья главных героев нашла способ бороться с чудовищами, но лишилась своего главного защитника – отца. Теперь женщина с тремя детьми (один из которых – новорожденный младенец) вынуждена искать новый доми помощь.

Пролетая над гнездом кукушки

Голливудская классика 70-х годов, один из самых известных фильмов в истории кино. По сюжету, преступника и бунтаря Патрика Макмёрфи переводят в психическую больницу. Отделение, куда он попал, контролирует хладнокровная, строгая старшая медсестра Милдред Рэтчед. Однако герой не намерен подчиняться ее правилам.

Лента получила пять премий «Оскар»: лучший фильм, лучшие мужская и женская роли, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий, пишет «Киномир».

Ассасин. Битва миров

Новый китайский фэнтези-боевик рассказывает о мире, в котором правит жестокий кровавый бог. Молодой воин в волшебном доспехе, потерявший сестру, хочет разыскать и убить это божество. А в нашем мире мужчину, разыскивающего пропавшую дочь, нанимают найти и убить популярного писателя, который пишет роман в жанре фэнтези и каким-то образом вредит здоровью влиятельного человека, пишет «КиноПоиск».

Спиритический сеанс

В элитной женской школе при загадочных обстоятельствах умирают несколько учениц. Новенькая по имени Камилла выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, рассказывает «КиноПоиск». На нем девочки в шутку вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в стенах этого заведения.

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