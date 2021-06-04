Горняк22: Выплаты по 10 тысяч рублей к школе получит еще одна категория семей

Школьники Фото: pixabay.com

Провести единовременную выплату семьям со школьниками и теми, кто пойдет в первый класс в этом году, Путин предложил 21 апреля во время послания Федеральному собранию

Семьи, в которых в этом году дети пойдут в школу с шести лет, тоже должны получить выплату в 10 тысяч рублей, заявил Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает ТАСС.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – рассказал глава государства.

Президент отметил, что в изначальной версии документа, на материальную помощь в 10 тысяч рублей имели право только семьи, в которых детям исполнилось шесть лет до марта текущего года.

Председатель правительства Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова заверили, что документ уже скорректирован.

Ранее «Толк» сообщал, что многодетные семьи детей-отличников на Алтае получат выплаты до 10 тысяч. Для формирования пакета документов необходимо обратиться к администрации школы, затем в Управление образование муниципалитета.

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