ГОРНЯК22 04.06.2021
Общество

Горняк22: На трех маршрутах Барнаула повышают плату за проезд

Горняк22
11 часов Ago

В маршрутке Фото: ti71.ru

Объявления об изменении платы уже появились в салонах транспортных средств. В городской мэрии опровергать этот факт не стали

В Барнауле еще на нескольких городских маршрутах повысят цену за проезд. Об этом сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на перевозчика.

Речь идет о маршрутных такси №6, 41 и 78 – проезд здесь повысится с 15 июня на один рубль и составит 26 рублей.

По данным ресурса, объявления об изменении платы уже появились в салонах маршруток. В городской мэрии опровергать этот факт не стали и сообщили, что более точная информация появится в ближайшее время.

Ранее стало известно о том, что с 7 июня проезд на три рубля подорожает на маршрутах №18, 27, 58 и 144.

ТОЛК

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