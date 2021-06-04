Горняк22: Синоптики прогнозируют в Западной Сибири засушливое лето и тепло выше нормы

Лето Фото: pixabay.com

По словам Романа Вильфанда, вероятность засухи в сибирских регионах не является стопроцентной, но метеорологи внимательно анализируют эту ситуацию

Из-за низкого числа выпавших весной осадков Сибирь этим летом ожидает засуха. Об этом заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд «РИА Новости».

«Заметный дефицит осадков наблюдается в самых густонаселённых регионах азиатской части страны — Кемеровской, Омской и Новосибирской областях, а также Алтайском крае. Сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов, поскольку, начиная примерно с середины с середины июня – 20 июня создаются условия для засухи», – объяснил он.

Кроме того, ученый подтвердил ранее озвученный прогноз на теплый летний сезон. По его словам, во всех российских регионах температура будет соответствовать норме или превышать её.

«Ни в одном регионе не прогнозируется температура ниже нормы. Наиболее высокая аномалия прогнозируется в Западной Сибири, Красноярском крае, западе Якутии. На этих территориях ожидается температура выше нормы», – добавил эксперт.

Ранее «Толк» сообщал, что резкое похолодание с дождями и ветром придет к выходным в Алтайский край. По данным синоптиков, похолодание и дожди отступят уже к началу следующей недели.

ТОЛК