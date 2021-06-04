Горняк22: До 30 рублей. Перевозчики Барнаула поднимают цены на 12 маршрутах

Маршрутки в Барнауле Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Перевозчики обосновали повышение тарифов «значительными капиталоемкими мероприятиями по обновлению автотранспорта», пояснили в администрации города

Еще несколько перевозчиков Барнаула действительно обратились в мэрию города с уведомлением о повышении цены на проезд на автобусных нерегулируемых маршрутах. Об этом 3 июня сообщил пресс-центр горадминистрации.

В общей сложности в представленном чиновниками списке 12 маршрутов.

Цены повышаются:

с 7 июня:

маршрут №18 – 28 рублей

маршрут №27 – 28 рублей

маршрут №144, 144к – 28 рублей

маршрут №58 – 28 рублей

с 8 июня:

маршрут №120 – 28 рублей

маршрут №121 – 28 рублей

с 9 июня:

маршрут №73 – 30 рублей

с 12 июня:

маршрут №29 – 26 рублей

с 15 июня:

маршрут №41 – 26 рублей

маршрут №78 – 26 рублей

маршрут №6 – 26 рублей

с 21 июня:

маршрут №50 – 26 рублей

По данным мэрии, перевозчики обосновали повышение тарифов «значительными капиталоемкими мероприятиями по обновлению автотранспорта».

Отмечается, что на остальных маршрутах с нерегулируемым тарифом (всего в городе их 22 из 82) стоимость проезда не изменилась и составляет 25 рублей.

В конце сентября координационный совет по ценообразованию рассмотрел новые тарифы на проезд в Барнауле. Тогда говорили, что проезд в автобусах большой вместимости, а также в трамваях и троллейбусах будет стоить 26 рублей (при наличном расчете). Стоимость проезда в маршрутках составит 28 рублей. Однако в итоге власти города отложили это решение на неопределенный срок, позднее объяснив решение тяжелым годом для барнаульцев.

В феврале 2021 года к этой идее вновь вернулись. Мэр Барнаула Вячеслав Франк анонсировал скорое повышение стоимости проезда.

ТОЛК