Горняк22: До 30 рублей. Перевозчики Барнаула поднимают цены на 12 маршрутах
Маршрутки в Барнауле Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
Перевозчики обосновали повышение тарифов «значительными капиталоемкими мероприятиями по обновлению автотранспорта», пояснили в администрации города
Еще несколько перевозчиков Барнаула действительно обратились в мэрию города с уведомлением о повышении цены на проезд на автобусных нерегулируемых маршрутах. Об этом 3 июня сообщил пресс-центр горадминистрации.
В общей сложности в представленном чиновниками списке 12 маршрутов.
Цены повышаются:
с 7 июня:
маршрут №18 – 28 рублей
маршрут №27 – 28 рублей
маршрут №144, 144к – 28 рублей
маршрут №58 – 28 рублей
с 8 июня:
маршрут №120 – 28 рублей
маршрут №121 – 28 рублей
с 9 июня:
маршрут №73 – 30 рублей
с 12 июня:
маршрут №29 – 26 рублей
с 15 июня:
маршрут №41 – 26 рублей
маршрут №78 – 26 рублей
маршрут №6 – 26 рублей
с 21 июня:
маршрут №50 – 26 рублей
По данным мэрии, перевозчики обосновали повышение тарифов «значительными капиталоемкими мероприятиями по обновлению автотранспорта».
Отмечается, что на остальных маршрутах с нерегулируемым тарифом (всего в городе их 22 из 82) стоимость проезда не изменилась и составляет 25 рублей.
В конце сентября координационный совет по ценообразованию рассмотрел новые тарифы на проезд в Барнауле. Тогда говорили, что проезд в автобусах большой вместимости, а также в трамваях и троллейбусах будет стоить 26 рублей (при наличном расчете). Стоимость проезда в маршрутках составит 28 рублей. Однако в итоге власти города отложили это решение на неопределенный срок, позднее объяснив решение тяжелым годом для барнаульцев.
В феврале 2021 года к этой идее вновь вернулись. Мэр Барнаула Вячеслав Франк анонсировал скорое повышение стоимости проезда.