Горняк22: Штормпрогноз из-за ветра до 28 м/с и дождей передали в Алтайском крае

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Синоптики предупреждают о шквалистом ветре и сильных дождях, которые в ближайшие сутки накроют регион после продолжительной жары

Сутки 4 июня и ночью 5 июня в Алтайском крае ожидается непогода. Синоптики ЦГМС региона предупреждают, что в этот период в крае пройдут дожди, по югу сильные, а также грозы и град, которые будут сопровождаться шквалистым ветром.

Уже в ночь на пятницу температура воздуха опустится до +12…+17 градусов, пройдут дожди с грозами, при грозах местами шквалы ветра достигнут 25-28 м/с. В дневное время ожидается до +19…+24 градусов и продолжение непогоды – с дождями, грозой, градом и сильным ветром. В Барнауле около +23 и кратковременные дожди. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.

В субботу, 5 июня, ночью по краю похолодает до +3 градусов, на большей части территории пройдут кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Днем около +15 и осадки, ветер до 23 м/с.

К воскресенью, 6 июня, синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов и прекращение осадков.

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