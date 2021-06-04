Горняк22: Горячая вода возвращается в дома части отключенных барнаульцев

Кран. Вода Фото: pixabay

За время испытаний специалисты проверили свыше 384 км трубопроводов, обнаружив 49 повреждений. Большую часть из ни уже устранили

В Барнауле завершился второй этап опрессовки и горячая вода начала возвращаться в дома части отключенных горожан. Об этом 3 июня сообщили в СГК.

Гидравлические испытания по контуру магистрали Барнаульской ТЭЦ-3 проходили с 24 мая и 2 июня включительно.

Тем барнаульцам, у которых горячая вода так и не появится в течение дня, в компании рекомендовали обратиться в УК – ее сотрудники должны завершить наладку внутридомового оборудования.

За время испытаний специалисты проверили свыше 384 км трубопроводов, обнаружив 49 повреждений. Большую часть из ни уже устранили.

Следующий этап испытаний стартует 15 июня. Он затронет 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт.

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