Горняк22: Избирательные вампиры. Почему комары кусают людей и как спастись от насекомых
Укус комара. Губы Фото: Stefan Keller с сайта Pixabay
Комары избирательны в выборе жертвы, ведь далеко не все люди для них одинаково «вкусны». Разбираемся, как они выбирают цель и как максимально эффективно защититься от их укусов
Комары пьют кровь не для того, чтобы питаться, а чтобы откладывать яйца. Пои этом кровь некоторых людей по физическим и химическим характеристикам больше подходит для кладки. Эти люди чаще становятся жертвами комаров, пишет Wonderzine.com.
Кого комары кусают чаще
- Девушек и детей.
- Людей в черной, темно-синей и красной одежде.
- Обладателей первой группы крови с отрицательным резус-фактором.
- Людей, которые быстро дышат или сильно потеют.
- Тех, кто занимается спортом.
- Грязных, немытых людей, перечисляет intex-press.by.
Как защититься от укусов комаров
Первый и главный способ защитить себя от комаров – пользоваться репеллентами. Но есть и несколько народных средств:
- растереть в ладонях листок полыни или бузины,
- добавить в масло для тела ваниль, лаванду, корицу или розмарин и нанести на кожу;
- нанести на тело эвкалиптовое масло с добавлением лимонного сока.