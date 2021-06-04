ГОРНЯК22 04.06.2021
Общество

Горняк22: Жители Затона жалуются, что не могут попасть домой из-за подтопления

Горняк22
11 часов Ago

Затон Фото: Barnaul22

На кадрах видно, что вода залила дорогу. При этом так называемая дамба не спасает поселок от воды, которая продолжает течь рекой по поселку

Жители барнаульского поселка Затон не могут добраться до своих домов из-за подтопления участков. Об этом они рассказали в «Barnaul22».

«Дамба, и вода прет. А дальше река и никого нет. А я домой, на вертолете», – рассказывает жительница поселка.

Она показала, что рукотворная дамба не спасает дома от подтопления – река продолжает течь и топить дома. При этом, по ее словам, на месте нет никаких служб. Она задалась вопросом, как ей добраться домой по воде.

Ранее сообщалось, что алтайские спасатели прогнозируют подтопление микрорайона Затон в Барнауле. За сутки вода может подняться до 565 – 575 мм над нулем водомерного поста. Местные жители с тревогой наблюдают за Обью, но говорят, что уже привыкли к ежегодным паводковым переживаниям.

ТОЛК

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