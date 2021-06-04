Горняк22: Горячая вода возвращается. Второй этап опрессовки завершился в Барнауле

В Барнауле завершился второй этап опрессовки, который проходил с 24 мая по 2 июня. В дома возвращается горячая вода.

Если в течение дня она не появится, следует обратиться в свою управляющую компанию – нужно наладить внутридомовое оборудование.

Во время испытаний по контуру двух магистралей выявлено 139 повреждений. Из них 111 устранено, другие в работе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Следующий этап испытаний стартует 15 июня. Без горячей воды останутся 120 тыс. жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт (контур магистрали №33).

Барнаул

Алтайская правда