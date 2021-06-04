Горняк22: Как можно получить новые президентские пособия на детей

«Расскажите, пожалуйста, как можно получить новые президентские пособия на детей?» — интересуется Наталья К. из Барнаула.

На вопрос отвечает председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко:

– Говоря о президентских пособиях, вы, видимо, имеете в виду предложения по поддержке семей с детьми, которые президент Владимир Путин озвучил в своем ежегодном послании. В рамках реализации этих предложений Правительство РФ должно обеспечить:

с 1 июля 2021 года предоставление ежемесячной выплаты в размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения женщинам, в случае если срок их беременности составляет более шести недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения;

с 1 июля 2021 года предоставление ежемесячной выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет в размере половины величины прожиточного минимума ребенка, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов, но не получают их, в случае если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов;

предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, где есть дети-школьники, в том числе будущие первоклассники.

Кроме этого, родителям будет возвращаться 50% стоимости детских путевок в летние лагеря. Порядок возврата будет принят в ближайшее время. Сейчас в крае уже определены компенсационные выплаты, которые покрывают даже больше половины стоимости детской путевки:

6300 рублей для граждан, проживающих на территории края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно);

4350 рублей дополнительно для проживающих на территории региона и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся сотрудниками органов государственной власти края и краевых госучреждений;

18 500 рублей на третьего и каждого последующего ребенка для многодетных семей, направивших в загородные лагеря края троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно).

Подать заявку на получение меры господдержки при приобретении путевки в лагерь можно на портале zayavka22.ru. Регистрацию в автоматизированной информационной системе можно пройти в консультационных пунктах муниципальных органов управления образованием, школ, организаций отдыха детей. Для решения оперативных вопросов работает телефон горячей линии: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 – 8 (3852) 20-16-33, с 17.00 до 21.00 – 8-961-983-9920.

Алтайская правда