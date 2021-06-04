Горняк22: Будьте счастливы! Гороскоп с 5 по 11 июня 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 5 по 11 июня 2021 года.

ОВЕН

Было бы здорово посвятить текущую неделю музыке! Играйте, пойте, слушайте, танцуйте – и получайте удовольствие. Ну их, эти вселенские мировые скорби и несправедливости, живите своей жизнью и будьте счастливы!

ТЕЛЕЦ

Вам совсем не хочется ходить на работу, по возможности, желательно взять отгулы и посвятить время домашним хлопотам и преобразованиям. Можно затеять ремонт, найдутся и деньги, и время, и силы. Вот только быстро закончить его не получится, как бы ни хотелось.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы немного рассеянны и невнимательны к мелочам, что может оказать вам медвежью услугу при покупках. Постарайтесь проверять чеки и финансовые документы при подписании. Для планирования долговременных покупок и дел время подходит как нельзя кстати.

РАК

Неделя располагает к пребыванию в хорошем настроении и удачному течению дел. Можно многое успеть, если чуточку ускориться и поторапливаться. Не старайтесь в десятый раз довести все до совершенства, и тогда вы горы свернете!

ЛЕВ

Весьма возможен форс-мажор и срыв рабочих планов по независящим от вас обстоятельствам. Но ничто не способно сейчас выбить вас из колеи. Жаль, что вас за это не наградят.

ДЕВА

Существует опасность нарваться на мошенников. Будьте благоразумны и недоверчивы и тогда сохраните свои кровные в целости и сохранности.

ВЕСЫ

Кто-то из прошлого напомнит о себе и придет на помощь в нынешней ситуации, когда много работы. Не помешает открыть старую записную книжку и набрать давно забытые номера. Сотрудничество будет плодотворным, но недолгим. Если постараться, то можно извлечь пользу из ситуации.

СКОРПИОН

Вы прилагаете неимоверные усилия, но результат при этом минимальный. Стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом, увидеть со стороны. Попытайтесь сделать что-то по-новому.

СТРЕЛЕЦ

Если возможно отложить встречи и переговоры, желательно это сделать. Договориться сейчас будет проблематично. Можно заниматься подготовкой к будущим проектам, улучшением, украшением, но не расчетами. Уходите от неприятных контактов, берегите себя.

КОЗЕРОГ

«Все, что нас не убивает, делает сильнее» – руководствуйтесь пословицей и не падайте духом. Тяжелые времена пройдут, а закалка останется. Ну а сейчас желательно не садиться за руль и побольше ходить пешком.

ВОДОЛЕЙ

Хороший период для общения с начальством, либо вам самим будет предложено повышение. Да и вы созрели замахнуться на большое и ответственное дело, возможно, даже стройку. Если взять небольшую паузу для обдумывания и рискнуть, в дальнейшем можно весьма улучшить свое будущее.

РЫБЫ

Вас может унести далеко в виртуальный и фантастический мир, если сильно увлечетесь просмотром сериалов и играми. Во всем надо знать меру. Вы сейчас можете великолепно проявиться в творчестве. Не чурайтесь земных радостей и дел, почаще выходите на прогулку.

Нина СТРЕЛЬЦОВА.

Алтайская правда