Горняк22: В Бийске возобновили работы по благоустройству. Не забудут о недоделках 2020 года

Сразу на четырех площадках Бийска стартовали работы по национальному проекту «Комфортная городская среда». Но обзор новостей о благоустройстве начнем с недоделок 2020 года.

В парке Зелёного Клина, что за ТЦ «Ривьера», скандально известном всему краю, работы пока не ведутся. Напомним, в прошлом году подрядчик подвел и не выполнил в срок всё запланированное, а ведь парк обещал быть самым большим в наукограде.

На сегодняшний день здесь так и не доложена брусчатка, не установлены малые формы благоустройства, отсутствуют детские и спортивные площадки, нет водоотведения. Администрация города судится с подрядчиком, посчитав, что даже некоторые выполненные объемы сделаны некачественно.

– Судом назначена экспертиза произведенных работ, к концу июня мы надеемся получить ее результаты, – говорит исполняющая обязанности начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Ирина Скобкова. – Экспертиза определит, придется ли демонтировать некачественно выполненное или можно будет продолжать благоустройство с новым подрядчиком.

На днях здесь началось обустройство набережной, которая должна дополнить своей красотой парк Зелёного Клина. Пусть она планируется и небольшой, но, думается, горожане с удовольствием вечерами будут по ней гулять и любоваться красавицей Бией.

Что с «Водяновской площадкой»?

В 2009 году в Бийске появилась детская площадка, каких еще не было в городе. Это случилось благодаря фонду фотомодели Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». Территория сразу стала любимым местом для игр маленьких да и не только маленьких бийчан. Еще бы, ведь здесь была огромная каравелла с иллюминаторами, множество различных качелей и скейт-парк, что вообще являлось новшеством для города. Со временем к ней так и прилипло название «Водяновская площадка».

Но время шло, и большинство элементов парка исчерпали свой срок годности. Пару лет назад площадку закрыли. Естественно, бийчане много жаловались, писали в различные инстанции с просьбой сделать что-то для детей в этом месте. И вот в 2021 году на помощь пришла федеральная программа «Комфортная городская среда».

– В парке Строителей в этом году будет отремонтирована только детская площадка, но в перспективе планируем взять под благоустройство и остальную часть этой территории, – информирует и. о. начальника городского управления ЖКХ Ирина Скобкова.

А что же сегодня делают на бывшей детской площадке? Все качели, карусели, горки уже убраны, на их месте скоро будут установлены новые.

– Мы вышли на того же производителя детского оборудования – фирму «КСИЛ». Эта компания занимается детским инвентарем и спортивными площадками уже 50 лет, – рассказывает директор фирмы-подрядчика Владимир Антонов. – Объекты будут такими же, к каким привыкли горожане, включая каравеллу: старую демонтировали из-за изношенности, на том же месте поставим ее копию.

На объекте зонами уложат резиновое покрытие, брусчатку, газон – всё сделают по ГОСТу. Всего на эти работы вместе с игровыми элементами направлено 15 млн рублей. Площадку планируют открыть к 1 августа.

Не забудут о фонтане

Площадь 9 Января, скверы Котельщиков и им. Ю.А. Гагарина – работы ведутся на всех трех объектах. На площади 9 Января снята плитка, бордюры. Идет замена покрытия и на площади перед Городским дворцом культуры. В целом это один объект. Кстати, даже всеми любимый фонтан перед ГДК будет реконструирован.

В сквере поселка Котельщиков, который долго ждал обновления, уже уложены новые бордюры, дело за плиткой, скамейками и урнами. Он вновь станет уютным.

В сквере поселка Нагорного, что перед спуском на Больничный взвоз, благодаря нацпроекту появятся дорожки и малые формы.

Краткие итоги. В целом в этом году благоустройство началось и идет в хорошем ритме. Три из четырех подрядчиков бийские, один – барнаульский. Свои люди, не должны подвести…

Новости Бийска

Алтайская правда