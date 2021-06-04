ГОРНЯК22 04.06.2021
Общество

Горняк22: Прямая линия по противодействию коррупции проходит в алтайской полиции 4 июня

Горняк22
11 часов Ago

ГУ МВД России по Алтайскому краю 4 июня проводит антикоррупционную прямую линию. Звонки принимаются по телефону 8 (3852) 39-31-73 с 16 до 17 часов.

В работе «прямой линии» участвуют руководители профильных подразделений. В том числе представители управления по работе с личным составом, управления экономической безопасности и противодействия коррупции и так далее.

Жители края могут обратиться по вопросам консультаций в сфере антикоррупционного законодательства или сообщить возможную информацию коррупционных проявлений. Вся поступившая информация будет проверена, заверили в Главке.

Алтайская правда

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