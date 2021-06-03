Горняк22: Ольга Бузова стала футбольным арбитром, и это горячо обсуждают в Сети

Арбитр. Футбол Фото: Keith Johnston с сайта Pixabay

Футбольный арбитр следит, чтобы игроки соблюдали правила, свистит и раздает красные карточки. Телеведущая Ольга Бузова решила попробовать себя в этом амплуа на Евро-2021

Ольга Бузова станет арбитром на предстоящем чемпионате Европы. Об этом теледива сообщила в своем профиле в Instagram.

Футбольный арбитр (судья) следит за соблюдением правил. В его обязанности входит следить за временем, останавливать игру, есть кто-то получил травму, фиксировать фолы, принимать решение о наказании игроков или команд, и другие.

Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86/

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал инициативу девушки, пишет Sportbox.

«Бузова будет классной футбольной судьей!» – написал он.

Однако многие подписчики Бузовой не поддерживают ее намерение, сообщает Regnum. В комментариях они шутят про «конец футболу», вспоминают о бывшем муже Бузовой Тарасове и намекают на возможную «месть» ему.

«Господь Всемогущий, видимо, посчитал, что мало наказать Россию её футболистами, теперь ещё будет арбитр Бузова», — прокомментировал один из пользователей.

Чемпионат Европы в 2021 году пройдет с 11 июня по 11 июля, рассказывает Газета.ru. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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