Горняк22: Начало любви. Астрологи предсказали благоприятный период со 2 по 26 июня 2021

Любовь. Велосипед. Роман. Лето Фото: Karen Warfel с сайта Pixabay

В начале лета 2021 произошло важное астрологическое событие — Венера перешла в знак Рака. А значит, период со 2 по 26 июня будет благоприятным для отношений, семьи, любви

Венера в знаке Рака 2021

Астрологи считают, что Венера управляет отношениями, любовью, дружбой. А знак Рака и четвертый дом гороскопа ведает домашними делами и всем, что связано с семьей, пишет Dailyhoro.ru. Поэтому планета чувствует себя прекрасно и готова помогать людям бороться с разрушающими эмоциями — жадностью, ревностью и другими пороками. Шансы на любовь повысятся, особенно если действовать и прилагать усилия.

Венера пробудет в знаке Рака со 2 по 26 июня.

Что нужно сделать 2-26 июня 2021

Проявлять инициативу (особенно, если находитесь в поиске второй половинки).

Устраивать романтические свидания и веселиться с друзьями.

Решить проблемы и недопонимания с родственниками и друзьями, а также на работе.

Делать генеральную уборку, перестановку, освобождать пространство от хлама.

Делать покупки для дома.

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