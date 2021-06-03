Горняк22: «Придут и убьют»: отец казанского стрелка рассказал о жизни семьи после трагедии

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По словам отца Ильназа Галявиева, незнакомые люди начали писать в соцсетях его младшему сыну, что родственники якобы тоже причастны к убийствам. Позже мальчик перестал ходить в школу

Отец Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в казанской школе, рассказал о жизни семьи после трагедии, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам мужчины, в первые дни после произошедшего их постоянно беспокоили журналисты: стучали в двери и даже отключали свет на несколько часов.

«Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встает. Мне претензий никто не высказывал. Наоборот, на работе очень хороший коллектив, коллеги поддержали, спасибо им большое», – поделился он.

По его словам, они с женой до сих пор не виделись с сыном после произошедшего. Свидание им разрешат только после того, как в Москве проведут экспертизу. Недавно они передали Ильназу одежду, так как он всё это время ходил в тех вещах, в которых его задержали.

«Следователи нам ничего не объясняют. Защиту нам никакую не предоставляли, охрану не выделили. Вот придут сегодня и убьют, кто захочет», – пожаловался отец.

Отец признался, что при встрече с сыном хотел бы остаться с ним один на один, посмотреть в глаза и сказать пару «ласковых слов, поругать капитально».

Ранее казанский суд арестовал напавшего на школу стрелка. Обвиняемый в нападении на школу Ильназ Галявиев выслушал решение суда без эмоций, он стоял и молчал.

ТОЛК