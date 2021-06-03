Горняк22: Чем могут, тем воюют. Зачем жители домов на Гущина закидали строителей яйцами

Яйцо Фото: pixabay.com

Барнаульцы, недовольные строкой во дворе домов на Гущина, прогнали строителей из «Регионстроя» сырыми яйцами, не дав поставить забор

Строителей компании «Регионстрой» хотели огородить площадку между домами на ул. Гущина, 150/3 и 150/4, чтобы начать строить дом. Но жильцы прогнали их, закидав сырыми яйцами. «У людей истерика. Они воюют, чем могут», – говорит Елена Исаеева, которая входит в инициативную группу протестующих.

Позиция жильцов

Елена Исаева рассказала, что строители приехали с техникой днем 1 июня: «Прямо в День защиты детей. В тихий час (с 13.00 до 15.00, – прим. ред.), у них работал дизель-генератор. Жители не могли усыпить детей. Это вызывало раздражение».

26 мая, 10:37

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Ранее застройщик согласился сделать паузу в работах сроком на месяц, чтобы дать возможность протестующим оспорить строительство

В рабочих полетели сырые яйца, но понять откуда бросают, было невозможно. Представители «Регионстроя» свернули свои работы и уехали.

Генеральный директор «Регионстроя» Сергей Калмыков связался с Еленой Исаевой и просил остановить подобные действия со стороны жильцов, однако она сказала, что не может это сделать:

«Мы – инициативная группа – ничего сделать не можем. Они действуют по своей инициативе: пишут письма во все инстанции, планируют какие-то действия».

По ее словам, некоторые жильцы даже «готовы нос сломать обидчикам» и заплатить за это штраф в 1,5 тыс. рублей. Все, лишь бы не пустить строителей на площадку между домами. Чтобы остановить строительство дома во дворе.

Действия застройщика

При этом застройщик действует юридически верно. Он выполнил свои обязательства по отсрочке старта проекта, которые дал, чтобы жильцы нашли законные обоснования для остановки строительства. Предписаний или отзыва разрешения от комитета по строительству и надзорных органов не получал.

«Мы работаем только в рамках законодательство РФ, а вот жители ведут себя по-хамски и против законов», – прокомментировал «Толку» Евгений Головачев, главный инженер «Регионстроя».

А как же экспертиза?

Ранее сообщалось, что жители домов на ул. Гущина получили заключение от эксперта о том, что проект строительства дома подготовлен с нарушением. СМИ сообщили, например, что не соблюдены нормы по инсоляции квартир в соседних домах, есть угроза падение стрелы крана на дом и другие.

Однако, как говорит Евгений Головачев, само заключение этого эксперта никто в компании не видел, только читали про него в СМИ. Сделанные экспертом выводы, считает главный инженер «Регионстроя», несостоятельны и, более того, у эксперта якобы нет допуска для подобной работы.

«Он практически заработал на этих бедолагах 90 тыс. рублей и все», – говорит строитель.

Елена Исаева воздержалась от предоставления данных экспертизы «Толку», сообщив, что на их эксперта оказывается давление – заинтересованные лица хотят увидеть этот документ. Однако пока жители его не демонстрируют, выдерживая принятую стратегию. В любом случае, данная экспертиза может повлиять на эту ситуацию, если соответствующее решение примет суд.

Также еще предстоит доказать, что состоятельны претензии главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова. Напомним, что он провел свою экспертизу и тоже нашел нарушения. Теперь по процедуре он направил предписание комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, который в свою очередь может оспорить или согласиться с этим предписанием.

Головачев говорит, что Виктор Четошников ссылается на пункты СП (Строительных правил) и СНиПы, которые вступили в силу после выдачи градостроительного плана участка (документ показывает какое здание и в какой части участка можно построить, – прим. ред.).

ТОЛК