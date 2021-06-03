Горняк22: Резкое похолодание с дождями и ветром придет к выходным в Алтайский край

Погода. Дождь. Похолодание Фото: Анна Меньшикова

Уже несколько дней в регионе держится жаркая погода, из-за чего объявлено штормовое предупреждение — столбики термометров поднимаются до +35 градусов

В ближайшие выходные в Алтайском крае заметно похолодает – температура воздуха опустится до +4 градусов ночью и до +14 в дневное время. При этом прохлада будет сопровождаться дождями, грозами и ветром. Такой прогноз передают синоптики Алтайского ЦГМС.

В четверг, 3 июня, в крае еще будет жарко – температура воздуха в этот день составит +29…+34 градуса по краю и около +30 в Барнауле. Однако к этому моменту уже возможны дождь, грозы и град. При грозах вероятно усиление ветра до 23 м/с. В краевом центре осадки прогнозируют к концу дня.

4 июня в Алтайском крае ожидается около +25…+30 градусов, в западных районах будет прохладнее – около +18…+23. Также пройдут дожди с грозами, возможен град. В Барнауле +26 градусов, с похолоданием в течение дня. В конце дня возможен сильный дождь, град.

К субботе, 5 июня, ночью температура воздуха опустится до +4…+9 градусов. Днем «потеплеет» до +14…+19, будут идти дожди, сопровождающиеся грозами, порывы ветра достигнут 23 м/с. В краевой столице будет около +15 градусов и тоже дождливо.

По данным синоптиков, похолодание и дожди в Алтайском крае отступят к началу следующей недели.

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