Горняк22: Минобрнауки назвал дату всероссийского студенческого выпускного

Выпускной Фото: pixabay.com

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Всероссийский выпускной во многих регионах страны провели только в онлайн-формате

В этом году Всероссийский студенческий выпускной состоится 10 июля, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У нас будет смешанный формат всероссийского студенческого выпускного 10 июля», – рассказала она.

Ранее «Толк» сообщал, что эксперты подсчитали, во сколько для родителей обойдётся выпускной детей. При этом, по результатам опроса, большая часть суммы уйдёт на покупку выпускного наряда.

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