Горняк22: Как в Бийске отметили День защиты детей

Около 30 различных интересных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, прошли в Бийске. Основное празднование развернулось на Петровском бульваре.

Здесь показали свои умения учащиеся музыкальной школы и школы искусств №4 в концерте «Здравствуй, лето разноцветное». Дети танцевали, пели, показывали театральное мастерство, была организована творческая выставка. Желающие могли поучаствовать в различных мастер-классах, организованных детской школой искусств «Современник» и детской художественной школой, попробовать на себе аквагрим.

Кроме того, большие праздничные программы развернулись практически на каждой площадке работающих в Бийске учреждений культуры и краевых учреждениях, работающих с детьми. В молодежном центре «Родина» поселка АБ и культурно-спортивном центра Льнокомбината были организованы веселые занимательные программы с участием юных артистов. В городском Дворце культуры прошел увлекательный праздник «Дорогою добра», посвященный юбилейной дате образования Образцового самодеятельного коллектива Алтайского края театра кукол «Добрята», с показом спектакля «Когда танцуют звезды».

Не были забыты в этот день мальчишки и девчонки и из отдаленных поселков. Так, в поселке Сорокино дети совершили сказочное путешествие на волшебном автомобиле. Они с помощью книги сказок искали фею Солнца. В поселке Новый мальчишки и девчонки также отправились в «поездку», но уже на паровозике, прокатившись вместе с волшебными героями по стране детства. Веселый праздник прошел и в селе Фоминское, где, конечно, были и игры, и угощения.

Таким образом, праздничные мероприятия охватили практически всю городскую территорию, включая поселки и заречную часть.

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Новости Бийска

Алтайская правда