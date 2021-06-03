Горняк22: Детей в Алтайском крае возьмут под «Защиту»

В Алтайском крае стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Защита». Акция, которая будет идти на территории региона по 10 июня, направлена за защиту детей.

Среди основных задач: предупреждение преступных посягательств и выявление лиц, совершающих насильственные действия. Также будут приняты меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД России по региону.

В «Защите» задействованы сотрудники полиции, представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, органов управления образования, здравоохранения, социальной защиты населения и так далее.

Алтайская правда