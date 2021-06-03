Горняк22: Многодетная семья с помощью средств господдержки смогла купить квартиру в Барнауле

Фото Олег БОГДАНОВ

Анна, Ева, Маргарита, Дарья. В многодетной барнаульской семье Кабышевых четыре дочки. Но сказать «всё, хватит!» родители Ольга и Евгений еще не готовы. Их план – «до мальчика». А это значит: очень кстати придется просторная квартира, приобретенная с помощью средств господдержки.

Глава семейства, водитель-монтажник в компании «Дорожные знаки Алтая», многое по дому делает своими руками. Мама сейчас в декретном отпуске по уходу за Дарьей-младшей. Медсестра по специальности, она работает в краевом кардиодиспансере, а свой медик в большой семье никогда не помешает. Так что Кабышевых вполне можно назвать самодостаточной ячейкой общества.

Пока девчонки, смешливые и озорные, развлекают маленькую сестру, Ольга рассказывает о недавней своей радости – о новоселье в собственной квартире. 16 лет назад они с Евгением поженились и троих деток успели родить, а всё по съемным углам мотались. Не получалось у супругов со скромными «бюджетными» зарплатами ни на начальный взнос накопить, ни ипотеку оформить. Выручила демографическая государственная политика последних лет. Выплаты и пособия многодетной семье позволили резко повысить уровень качества ее жизни.

– Дети для нас с мужем смысл жизни. Единственное, чего для полного счастья нам не хватало, – это свое жилье. Вы не представляете, как долго мы о нем мечтали. И вот наконец получилось приобрести четырехкомнатную квартиру. Сначала использовали средства федерального МСК, а с рождением младшей доченьки оформили субсидию в рамках программы господдержки многодетных семей с ипотекой 450 тысяч рублей и региональный маткапитал. Получаем все виды социальной поддержки, предусмотренные сейчас для многодетных, – сообщает Ольга Кабышева.

В совокупности выходит достойная сумма, если посчитать выплаты – ежемесячную, при рождении третьих и последующих детей (по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми») и на подготовку двух учениц к школе.

А на днях новая радость в нескучном семействе – Кабышевым одобрено заявление на получение ЕДВ на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, поскольку кроме крохотной трехмесячной Дарьи в семье еще одна дошкольница, Маргарита.

К слову, к расчету этой выплаты теперь применяется новая, более корректная с точки зрения социальной справедливости схема. Начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Минсоц­защиты региона Оксана Кудинова рассказала, что с учетом принятого трехступенчатого подхода к определению размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в этой семье она составила 100%, или 10 611 рублей.

Пока мама Оля находится в декретном отпуске, каждый рубль в многодетной семье на счету. Ведь деньги требуются и на завершение ремонта в новой квартире, и на повседневные нужды для растущих дочек – от одежды, из которой они быстро вырастают, до памперсов и детского питания для малышки. Меры соцподдержки выручают.

Справка

В Алтайском крае, по данным на последнюю декаду мая, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно назначена по новым правилам 15 134 семьям, в которых воспитывается 19 114 детей. Из них на 15 318 детей (80%) выплата назначена в максимальном размере – 100% прожиточного минимума на детей, установленного в крае (10 611 рублей). С 1 апреля 2021 года действуют новые правила предоставления выплаты. Введен трехступенчатый подход к определению размера ежемесячной выплаты: в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей, или 5305,5 рубля; 75%, или 7958,25 рубля; 100%, или 10 611 рублей.

Барнаул

Алтайская правда