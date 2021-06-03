Горняк22: Закрытый показ фильма «Право выбора» прошел в Барнауле

Сделать аборт или подарить жизнь? В Барнауле прошел закрытый показ фильма «Право выбора». Его режиссер Елена Пискарёва поговорила с алтайской молодежью о непростых решениях и личной ответственности.

Почему женщина, узнав о незапланированной беременности, думает об аборте? По мнению экспертов, к страшному шагу толкают два фактора: материальная нестабильность и отсутствие поддержки со стороны мужчины и родителей. На такое ежегодно в России решаются четыре миллиона человек. Как свести на нет устрашающую статистику, на днях говорили в Министерстве социальной защиты региона.

Поводом для встречи отечественного режиссера Елены Пискарёвой с алтайскими студентами стал закрытый показ картины «Право выбора». Это первый в России художественный фильм, в котором демографические проблемы нашей страны показаны с разных точек зрения: законодательства, медицины, мужчин и женщин с непохожими жизненными ситуациями. С работой уже познакомились зрители из Москвы, Новосибирска, Волгограда. На очереди еще десять регионов.

– Как показывает практика, сложнее всех смотреть фильм медикам. Ведь общество возложило на них ответственность законно проводить эти непростые процедуры по нескольку раз в день. И как говорит один из героев картины, именно доктора видят, что остается в тазу после операции. Психологически выдерживать это сложно, – подчеркнула Елена Пискарёва.

Министр социальной защиты региона Наталья Оськина также познакомилась с «Правом выбора».

– Наше ведомство курирует вопросы демографии. Проблема абортов особенно актуальна в Алтайском крае, – говорит Наталья Оськина. – Только в 2020 году четыре тысячи женщин приняли решение прервать беременность. Чтобы снизить этот показатель, мы объединили усилия с коллегами из регионального Минздрава, подключили к работе психологов. Женщина перед серьезным шагом должна получить консультацию специалиста. Благодаря слаженным действиям удалось сохранить жизнь 1,3 тысячи малышей. Наша задача – помогать и поддерживать.

Особое впечатление фильм произвел на студентов Алтайского государственного медицинского университета и Барнаульского юридического института МВД России. Они поделились своими впечатлениями от увиденного. 21-летняя Алина Свириденко – будущая защитница правопорядка. Она рассказывает:

– Фильм тяжелый. Когда понимаешь, что от твоего решения зависит дальнейшая жизнь, мурашки бегут по коже. Каждая женщина должна понимать, какие последствия могут быть после аборта. Страшно навсегда остаться бездетной. Тяжело представить, какой груз в душе носят медики, которые лишают материнства с согласия пациента.

Марина Флигелева пришла на встречу не как студентка медвуза, а как девушка, которая мечтает о счастливой семье, ребенке.

– В жизни бывают разные ситуации. Считаю, что выбор во многом зависит от того, насколько в семье сохранены традиционные ценности. Мне повезло, с мамой о многом можем поговорить. Главное, всегда чувствую ее поддержку и знаю, что не совершу глупости. Оказавшись, например, на месте героини, первым делом поделилась бы с самым близким человеком и спросила бы совета, – рассказывает Марина Флигелева.

Общаясь с молодежью, Елена Пискарёва много говорила об обществе потребления:

– Наши бабушки и дедушки выросли в семьях, где было по 8–10 детей, у наших мам и пап – по 2–4 брата и сестры, у людей моего возраста, как правило, 1–2 родных человека. У моей сестры сегодня один ребенок, и больше она рожать не хочет, планирует пожить для себя – и так рассуждает большинство. Буквально 2-3 поколения, а устои и ориентиры поменялись колоссально. Нужно возвращаться к прежним традициям, стремиться к созданию крепкой, дружной и большой семьи.

В брифинге и круглом столе по вопросу профилактики прерывания беременности в Алтайском крае участвовали представители краевых ведомств, общественники, педагоги, психологи, врачи. Все они пришли к единому мнению о том, что в школах региона не хватает предмета, связанного с духовно-нравственным воспитаем детей. Об этой теме нужно говорить, показывать фильмы, ведь кто предупрежден, тот вооружен.

Барнаул

Алтайская правда