Горняк22: 12 июня: что за праздник и как отдыхаем в 2021 году

12 июня в нашей стране традиционно отмечают День России. Фактически это главный из государственных праздников страны. Он напоминает об истоках рождения новой современной России.

12 июня: что за праздник, история

Нынешнее название праздника быстро вытеснило из памяти все старые, связанные с историей его происхождения. Раньше дату 12 июня чаще называли «День независимости России», или просто «День независимости».

Это один из самых молодых государственных праздников в стране. Свою историю он берет 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Тогда было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

До 2002 года этот праздник так и назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Позже его переименовали в День России, и сам праздник приобрел патриотические черты.

Отметим, День России является тем праздником, который символизирует единство нашего многонационального народа в свободном и демократическом государстве, объединяет людей в любви к Отечеству. Этот день символизирует свободу, гражданский мир и доброе согласие людей самых разных национальностей, олицетворяет единение и общую ответственность россиян за настоящее и будущее страны.

12 июня: как отдыхаем

Согласно постановлению правительства России, на День России 12 июня 2021 года мы будем отдыхать три дня. Пятница 11 июня — сокращенный рабочий день.

Поскольку праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. В результате получается три дня отдыха – с 12 по 14 июня включительно.

На работу выходим во вторник 15 июня. Рабочая неделя, таким образом, будет короткой – всего четыре рабочих дня. Это касается людей, работающих и учащихся по пятидневному графику.

Алтайская правда