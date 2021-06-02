Горняк22: С 1 июня в России официально открывается купальный сезон

Вода. Берег Фото: pixabay.com

С 1 января вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые запрещают приходить на них с животными, кроме собак-поводырей

С 1 июня в России стартует купальный сезон, в ходе которого в регионах планируют открыть более трех тысяч пляжей для купания, сообщает ТАСС.

«Их число может быть увеличено из-за закрытых границ с другими странами и растущего притока людей как на курорты России, так и на водоемы, расположенные в некурортных регионах», – рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин.

В ведомстве также отметили, что купание может быть ограничено из-за погодных условий. В таких случаях на пляжах устанавливаются флажки. Желтый флаг — не рекомендуется купаться людям с проблемами со здоровьем и детям. Красный – в воду запрещено заходить всем.

Кроме того, в МЧС напомнили, что купание на надувных матрасах запрещено из-за случаев, когда людей на них уносило ветром далеко от берега и им требовалась помощь спасателей. Кроме того, их часто используют люди, которые плохо плавают, а матрас даёт им ложное чувство безопасности.

Во время отдыха на пляже, спасатели просят соблюдать простые правила безопасности: не заходить в воду в состоянии опьянения, при катании на «бананах» или маломерных судах надевать спасательный жилет, не плавать в опасных местах и не прыгать резко в воду после длительного нахождения на солнце.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае июнь начнется с гроз и жары под +35 градусов. В начале новой недели в регионе установилась жаркая погода, которая продлится, как минимум, до пятницы. Затем придет похолодание и дожди.

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