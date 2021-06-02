Горняк22: В мэрии призвали барнаульцев просить документы перед посещением батута

Парк. Аттракционы. Фото: Виталий Барабаш

Барнаульцев призвали ходить в стационарные парки развлечений, где все оборудование проверяется и отвечает требованиям безопасности

В мэрии Барнаула обсудили безопасность парков после ЧП с батутом и в связи с открытием сезона. Так, председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков призвал родителей спрашивать у контролеров документы перед посещением аттракциона, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Рекомендовал бы при посещении аттракционов вне парков удостовериться в наличии сертификатов, регистрационных документов, обращать внимание на внешний вид объекта развлечений, а также оператора аттракциона», – сказал он.

По его словам, в парках обеспечивается безопасность аттракционов. Там есть персонал, который несет ответственность за оборудование, а индивидуальные точки могут представлять опасность. Несмотря на то, что все развлекательные объекты должны быть учтены, сейчас действует мораторий на регистрацию. Поэтому сказать точно, сколько таких объектов в городе, сложно.

Директор компании «Оператор» («Солнечный ветер», парк активного отдыха «Экстрим») Роман Романов призвал проанализировать ЧП с батутом и сделать выводы тем, кто занимается таким бизнесом.

По словам начальника отдела по надзору за аттракционами Инспекции гостехнадзора Алтайского края Василия Вебера, сейчас в Барнауле работает 14 зарегистрированных батутов, восемь из которых располагаются в парках. Однако сколько их по городу фактически, сказать сложно.

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки – трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алтайский следком возбудил уголовные дела – по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о халатности.

Вместе с тем, владелица батута рассказала, что все оборудование на «улетевшем» батуте якобы было исправно, а крепежи отвечали нормам. Однако она планирует закрыть бизнес и обещает молиться о здоровье пострадавших детей.

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