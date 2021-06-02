Горняк22: До 92 млн рублей потратят на благоустройство парка «Изумрудный» в Барнауле

Парк Изумрудный Фото: Толк

Организация, с которой будет заключен договор, должна будет закончить все строительные работы в «Изумрудном» до 1 ноября 2021 года

Власти Барнаула начали поиск подрядчика, который займется следующим этапом благоустройства парка «Изумрудный», сообщает «Банкфакс».

В парке необходимо установить освещение, проложить новые дорожки, построить детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак. Максимальная стоимость этих работ составляет более 92 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимают с 21 по 31 мая. Итоги аукциона подведут 2 июня. Деньги выделят из бюджета города. Работы должны завершиться до 1 ноября.

Напомним, «Изумрудный» стал победителем народного отбора в 2019 году. Здесь обещают построить пешеходную и велосипедную дорожки, устанавливать фонари и посадить 400 деревьев. Планируется, что здесь будут уличные тренажеры, территория для катания на скейте и роликах, прогулочная около пруда, который тоже будут восстанавливать.

ТОЛК