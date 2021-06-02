Горняк22: Часть барнаульцев получила горячую воду раньше срока

Кран. Вода Фото: pixabay.com

Уже сегодня некоторым барнаульцам дадут горячую воду раньше времени. По срока она должна была появиться у них лишь 3 июня

Некоторые жители Барнаула раньше срока начали получать горячую воду, отключенную из-за гидравлических испытаний на сетях, сообщает пресс-служба СГК.

Так, вода появится у горожан, проживающих по контуру М34 Барнаульской ТЭЦ-3. К ним относятся 22 многоквартирных домов, детский сад, школа и административные здания по улицам Взлетная, Сиреневая, Папанинцев и др, Павловский тракт и проспектам Социалистический и Красноармейский. Проверить свой адрес можно по карте.

По графику горячая вода по этому контуру должна быть подана 3 июня.

В этом году гидравлические испытания на малых котельных в Барнауле начались с 17 мая. В связи с этим у горожан не будет горячей воды в разные периоды с середины мая до середины июля. Всего под отключения попадут 88 многоквартирных домов.

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