Горняк22: 36-градусная жара и шквалистый ветер с грозами и градом надвигаются на Алтай

Гроза. Молнии Фото: WikimediaImages с сайта Pixabay

Пик периода жаркой погоды будет сопровождаться дождями с грозами и порывистым ветром — такая погода ожидается в большинстве городов и районов края

Температурный максимум в +36 градусов ожидается в Алтайском крае к четвергу, 3 июня. При этом жара притянет и спасительную прохладу в виде дождя – осадки в этот день пройдут на всей территории региона, преимущественно во второй половине дня. Об этом сообщают синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем в среду, 2 июня, в Алтайском крае ожидается до +30…+35 градусов, местами по югу возможны кратковременные дожди и грозы. В Барнауле до +32 и без осадков.

Но уже в четверг жара будет сопровождаться непогодой. Синоптики предупреждают, что в большинстве городов и районов края пройдут дожди с грозами, местами сильные, возможен град. При грозах порывы ветра достигнут 23 м/с. В краевом центре 3 июня до +33 и дождь с грозой во второй половине дня. Южный ветер подует со скоростью до 16 м/с.

В пятницу по региону температура воздуха составит +23…+28 градусов, местами до +33, и также вероятны дожди с грозами и град, при грозах сильный ветер до 23 м/с. В Барнауле 4 июня около +27 и кратковременные дожди, грозы.

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