Горняк22: В России предложили ввести отцовский капитал для мужчин с детьми

Отец и ребёнок Фото: pixabay.com

Общественники также предлагают ввести ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил выплачивать отцовский капитал многодетным отцам в размере 639,4 тысячи рублей, сообщает «РИА Новости».

«В рамках проекта «Многодетная страна» предлагаем ввести многодетный (отцовский) капитал в размере материнского капитала 639,4 тысячи рублей, которые полагается при рождении трех и более детей в одной семье. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», – сообщили авторы инициативы.

Кроме того, общественники предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров.

Среди прочих инициатив было предложено разработать систему семейного налогообложения для многодетных семей, понижая налоговую ставку при увеличении числа детей и работающих членов семьи, а также освободить от налогов на единственное имущество.

Ранее «Толк» сообщал, что многодетные семьи детей-отличников на Алтае получат выплаты до 10 тысяч. Выплаты предоставят одному из родителей учащегося по окончании текущего учебного года.

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