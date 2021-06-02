ГОРНЯК22 03.06.2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае 1 июня открылись более 50 загородных лагерей

Горняк22
15 часов Ago

Лагерь "Соснячок" Фото: Анна Камалова

В Алтайском крае в программе «кэшбэк за отдых» участвуют 45 загородных лагерей. Получить скидку можно за отдых, заканчивающийся до 15 сентября

1 июня в Алтайском крае стартовала летняя оздоровительная кампания, сообщает пресс-служба краевого правительства. В этом году детей принимают 52 учреждения, в том числе пять санаториев. Позже при школах откроют 805 групп дневного пребывания.

В этом году смены будут более короткие – всего 14 дней. Зато их будет гораздо больше – сразу 68. Наполняемость лагерей к началу сезона увеличилась с 50 до 75%. Предполагается, что в лагерях отдохнут около 25 тыс. детей.

Родители подали почти 17 тыс. заявок, из них выкуплено было почти 11 тыс. 

Напомним, с 25 мая в России действует программа кешбэка за отдых детей. Размер возмещения может составить до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

ТОЛК

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