Горняк22: «Я перестала доверять мужчинам»: Елена Проклова о пережитых домогательствах

Елена Проклова Фото: кадр из youtube.com

После откровений о сексуальных домогательствах на Елену Проклову обрушилась волна ненависти и проклятий со стороны звездных коллег

67-летняя актриса Елена Проклова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что всю жизнь боялась интимной близости с мужчинами из-за домогательств взрослых мужчин в подростковом возрасте.

«Я всю жизнь чувствовала стыд, страх и ужас перед близостью с мужчинами. Моя жизнь во многом покалечена из-за этого, я перестала доверять мужчинам», – призналась актриса.

По словам актрисы, когда ей было 12 лет, её начал преследовать второй режиссер фильма, в котором она снималась. Мужчина якобы приставал к ней в темных коридорах гостиницы после репетиций.

«Он зажмуривал глаза, разве что слюна не текла изо рта. Видимо, ему нравилось, что он делает это с девочкой первым. Эту похотливую улыбку я не забуду никогда», – призналась Елена Проклова.

Артистка рассказала, что спусти три года снова столкнулась с домогательствами. К ней начал приставать известный актёр.

«В 15 лет я была совершенно непосвященным человеком во все эти взрослые игры. Он готовил меня к поступлению во МХАТ, но после съемок увез в лес. В какой-то момент я почувствовала его руки на своей груди, дыхание, я онемела», – вспомнила актриса.

По словам Прокловой, мужчина практически вынуждал ее встречаться с ним ежедневно.

«Молчать – самое страшное! Наше общество разделилось на два лагеря. Одни спрашивают, зачем мне нужна эта головная боль. Другие благодарят за то, что я подняла эту тему. Я же хочу, чтобы люди перестали осуждать жертв насилия», – заявила Проклова.

Ранее «Толк» сообщал, что Елена Проклова обвинила известного актёра в изнасиловании в юном возрасте. Имя своего мучителя актриса не раскрыла, отметив, что его уже нет в живых.

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